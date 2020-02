Vyhnala jsem negativní myšlenky z hlavy a z flinty cítila sílu, líčila Charvátová cestu k bronzu

„Jsem nadšená a opravdu šťastná. Ani se mi nechce uvěřit, že to takhle skvěle klaplo právě v nejdůležitější moment sezony," líčila v České televizi. Vyběhla až s číslem 80, kdy už drtivá většina favoritek na vlastní kůži poznala, jak složité je při změně počasí správně namazat lyže a na střelnici se vyrovnat s proměnlivým větrem.

„Trať byla jako sklenice, takže s technikou běhu jsme se všechny praly. Vítr se různě honil, každá z nás tak měla na střelbu jiné podmínky," říkala Charvátová, která patřila mezi nejlepší v běhu a minula pouze první ranou vleže.

„Hlavou se mi absolutně nic nehonilo, opřela jsem se jen do závodu. Přesně takhle to má být. Povedlo se mi být pravým biatlonistou, vyhnat všechny negativní myšlenky. Konečně jsem pochopila, co mám opravdu dělat, soustředit se jen na daný okamžik, co a jak se děje. Když jedu po pravé lyži, tak po ní jedu. Když přijedu na střelnici, tak se soustředit na každou ránu," uvedla pro ČTK Charvátová.

Ukázala se v pravý okamžik, jásá trenér

„Bylo to pro mě vážně nezvyklé rozpoložení," hodnotila nejlepší vystoupení kariéry. Jejím dosavadním maximem bylo páté místo ze sprintu SP před více než čtyřmi lety v Hochfilzenu.

Vítězná Norka Roeiselandová, stříbrná Američanka Dunkleeová a bronzová Lucie Charvátová

Leonhard Foeger, Reuters

„Tady dostala okolnostmi i svým perfektním výkonem šanci zabojovat o medaili a nelekla se toho," tvrdil sportovní ředitel reprezentace Ondřej Rybář. „Během zimy jsme z různých stran slyšeli, proč to nejde a kam padá český biatlon, a tohle je přesně, co se má ukázat v pravý okamžik," uvažovala po zisku už druhé medaile pro výpravu z letošního MS bronzová medailistka.

Na začátku závodu na 7,5 km přitom Charvátová neměla od servisu ani žádné hlášení, jak je na tom. „Říkala jsem si, že to asi bude blbé," řekla. Až po odstřílené ležce, kdy si musela přidat 150 metrů navíc, dostala informaci, že jede osmnáctá. Nejlépe z těch, které mají jednu chybu. „Tak jsem říkala, že nejedu tak špatně. Pak jsem jela kousek s Jessikou a cítila, jak mě i očima tlačí," doplnila Charvátová.

Životní úspěch Lucie Charvátové

Matthias Schrader, ČTK/AP

Klíčová pro ni byla položka vstoje. Většina soupeřek chybovala, ale česká reprezentantka mířila přesně a pálila rychle. „Čím rychleji udělám to, co mám naučené, tak je pro mě střelba jednodušší," řekla.

„Když jsem dneska vzala do ruky flintu, cítila jsem ohromnou sílu. Poslední kilometr na trati jsem sice téměř nemohla popadnout dech, nechala jsem tam úplně všechno," přiznala, když v cíli do kamery poslala polibek rodičům a babičce. „Strašně jsem doufala, že už za mnou není žádná holka, která by mě o splnění tajného snu připravila," ulevilo se Charvátové.