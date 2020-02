Propadák českých mužů, zlato ze sprintu bere kontroverzní Loginov

Zlato k nelibosti mnoha soupeřů bral dopingovou minulostí poznamenaný Rus Jevgenij Loginov. Společnost na stupních vítězů mu dělali dva Francouzi, Quentin Fillon Maillet a Martin Fourcade. Nečekaně bez medaile jsou Norové, v sourozeneckém souboji Tarjei Bö předčil nakonec až pátého Johannese.

Nedělní stíhačka každopádně slibuje napínavou bitvu o pódium. Český úspěch v ní očekávat nelze, i když se kromě Václavíka mezi 60 účastníků kvalifikovali všichni reprezentanti. Mohou jen doufat, že si alespoň trochu zlepší bídné postavení na startu, které určují právě výsledky sprintu.

Martin Fourcade na trati sprintu při mistrovství světa.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Krčmář při něm udělal vleže dvě chyby, takže si musel v běhu přidat 300 metrů. „Viděl jsem, že fouká, takže jsem cvakal, ale nedopadlo to dobře," líčil pro Českou televizi. Na elitu ale nestačil ani na lyžích. „Jelo se mi hrozně, vůbec jsem na to neměl. Byl to prostě propadák a jsem z něj rozpačitý," štvalo českého biatlonistu.

Ani Ondřej Moravec nemohl být spokojený. „Těžko se můžeme vymlouvat na lyže, od začátku to nebylo dobré. Na střelnici jsem přijel dost prošitej, taky jsem tam nechal pokaždé jedničku," uvažoval. „Hrozná střelba, s tím se sprint vůbec nedá jet. Klukům se to nepovedlo ani v běhu, hodně ztráceli od prvního mezičasu," doplnil trenér Zdeněk Vítek.

Tarjei Bö během sprintu na mistrovství světa.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Nejlepší běžecký čas z reprezentantů měl úřadující vicemistr světa juniorů v této disciplíně Jakub Štvrtecký, jenže na střelnici se dopustil celkem tří chyb. „Na lyžích mi to chutnalo, jenže tři rány mimo terč si nesmím dovolit. Tam jsem to uspěchal," řekl. Podobnou bilanci z obou položek měl Adam Václavík, jemuž nakonec o pět vteřin utekla účast ve stíhacím závodě