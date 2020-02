Šlesingr rozběhne mužskou štafetu, ženy se podělí o úseky nezvykle

Po něm budou české barvy v závodě na 4x7,5 km hájit Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký a Michal Krčmář.

Ženy se představí v očekávaném složení, netradiční je ale rozdělení úseků. Bronzová ze sprintu Lucie Charvátová, které se ale další vystoupení střelecky nepovedlo, přijde na řadu až třetí. Úkol rozběhnout štafetu dostala Jessica Jislová, která předá Markétě Davidové a v roli finišmanky bude nejstarší z českých reprezentantek, 29letá Eva Kristejn Puskarčíková.

Eva Kristejn Puskarčíková na archivním snímku ze stíhacího závodu v prosinci 2018 v Novém Městě na Moravě.

Vlastimil Vacek, Právo

Start ženského klání na 4x6 km je už v 11.45 h a Česky do něj při účasti 24 zemí vyrazí s číslem osm. Charvátová v poslední štafetě před šampionátem ve Světovém poháru v Pokljuce jela po střelbě vstoje na tři trestná kola a pak přišlo její kontroverzní prohlášení o tom, jak doufá, že to byla její poslední štafeta.

„To byly pouze emoce po nevydařeném závodu, které bych vůbec nebral vážně. Navíc sportovní ředitel Ondřej Rybář s ní o tom pak i mluvil, že od zodpovědnosti nemůže utíkat," řekl pro Radiožurnál asistent trenéra českých žen Jiří Holubec, jenž ani na chvíli během šampionátu nezapochyboval o tom, že Charvátová do štafety nastoupí.

„Hledali jsme pouze způsob, jak poskládat čtveřici holek, které jsou aktuálně naše nejlepší při současné formě tak, že nám to dá co největší šanci na dobrý výsledek," dodal Holubec, jenž by si přál Česko vidět do 6. místa.

Unese Charvátová tíhu štafety?

Charvátová si ziskem senzační medaile rozhodně pozvedla sebedůvěru, podstatné ale bude, jak zvládne dýchání na střelnici ležící ve vysoké nadmořské výšce a jestli ukrotí myšlenky a nesloží ji tíha štafety. Ve třinácti ze čtrnácti svých štafetových vystoupení ve Světovém poháru nebo na mistrovství světa musela na trestné kolo. „Tady taky dělala při ležce zbytečné chyby, ale spíš polohové. Lucce prostě věřím, že se jí to v sobotu všechno povede. Podobně jako, že Jess udrží na prvním úseku kontakt, nebo předá jen s takovým odstupem, který náš blesk na lyžích Makula sjede," líčil Holubec.

Loni na šampionátu v Östersundu skončily biatlonistky až patnácté a muži překvapivě čtvrtí, když tam byl důležitým článkem štafety právě zmíněný Krupčík. Letos místo něj dostal přece jen přednost juniorský vicemistr světa ze sprintu Jakub Štvrtecký. „Měl jsem trochu zamotanou hlavu, protože Kubovi ani Bouškovi (Šlesingr) se individuální závod nevydařil, ale u obou si myslím, že štafetovou zodpovědnost unesou," naznačil trenér Zdeněk Vítek.

Náhradník šanci nedostane

Podstatné pro něj bylo, kdo se jak cítil po pátečním odpoledním tréninku. „Křupas na tom byl z těch tří asi nejhůř, takže pak už nebylo co řešit," podotkl Vítek, jenž věří, že silnější vítr může zamíchat kartami. Mužské štafety začnou v sobotu v 14.45 h, Česko má mezi 27 zeměmi startovní číslo 10. a umístění v elitní desítce bere trenér tak trochu jako povinnost.

Čeští biatlonisté Tomáš Krupčík (vlevo) a Adam Václavík.

Petr Slavík, Český biatlon

V obou kategoriích obhajuje titul Norsko a opět patří k největším favoritům. Mezi muži i ženami mají medailové ambice ale také Německo, Francie a domácí Itálie, v závodě na 4x7,5 km také Rusové a mezi ženami jezdily v sezoně štafety výborně Švýcarky. Počítat se musí i se Švédkami.

V neděli šampionát uzavřou závody s hromadným startem pro třicet nejlepších biatlonistů. Ženy vyrazí na trať 12,5 km ve 12.30 h a poprvé v historii bude mít Česko hned trojí zastoupení, protože se kvalifikovaly Davidová, Charvátová i Kristejn Puskarčíková. Mezi muži se na patnáctikilometrové trati představí jen Moravec, start závěrečné disciplíny je v 15.00 h.