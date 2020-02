Jen třináct vteřin od medaile pro Jessiku. Charvátová utíkala hrobníkovi z lopaty

„Je mi teď trochu líto, že jsem poslední úsek nezvládla lépe. Když jsem přebírala štafetu druhá, snažila jsem se vybojovat medaili hlavně pro Jessiku, protože my ostatní už ji máme. Už jsem ale neměla sílu odolat soupeřkám. Herrmannová je v běhu hrozná dračice a Pidhrušná bohužel nezkapala, jak jsem doufala," uvedla v cíli pro web biatlon.cz finišmanka Eva Kristejn Puskarčíková.

Soudržnost českého kvarteta je až dojímající. „Evka to vyjádřila hezky za nás všechny. Měly jsme v hlavě, že Jess jako jediné z této party chybí nějaká velká medaile. Bezprostředně po závodě zamrzí, že to jen o takový kousíček nevyšlo," prohlásila Markéta Davidová. „S odstupem času ale doceníme, jak to dopadlo," dodala.

Všechny čtyři reprezentantky v líté bitvě udělaly maximum, běžecké časy měla česká štafeta druhé nejlepší. „Ustály jsme štafetový závod konečně tak, aniž by některá z nás kroužila, ale pro vytouženou placku to chtělo asi o trochu méně dobíjených. Deset je pořád moc," uvažovala Davidová.

Vděčná trenérovi i servisu

Jessica Jislová za to byla hodně vděčná servisu. „Měla jsem naprosto bezkonkurenční lyže. I když jsem trochu ztrácela do kopce, tak ve sjezdu jsem všechny dojela. Cítila jsem se dobře i kvůli tomu, že jsme se s trenérem Egilem Gjellandem rozhodli vynechat individuál a soustředit se na štafetu," vyprávěla.

Lucie Charvátová na třetím úseku spotřebovala všechny náhradní náboje, aby vleže i vstoje vyčistila terč. Zvládla to ale excelentně, dobíjené rány dostřelila skvěle a teprve podruhé ze svých patnácti štafetových startů nemusela na trestné kolo. „Dvakrát jsem utekla hrobníkovi z lopaty a nadělala tam spoustu chyb. Při ležce jsem první náhradní náboj vůbec nemohla dát do laufu, dvakrát se mi vysypal z komory, nechala jsem tam asi dost vteřin," líčila Charvátová ve vysílání České televize.

Lucie Charvátová na trati

Vlastimil Vacek, Právo

Mohl být daleko hůř. Upřímně, s výsledkem do čtvrtého místa nikdo moc nepočítal. „Hlavně jsem ráda, že jsem se vyhnula trestnému kolu, i když střelba nebyla úplně dobrá. Na trati jsem ale nechala absolutně všechno. Byla jsem ráda, jak mi to na lyžích odjíždělo, i když v cíli jsem hodně dlouho hekala," přiznala Charvátová.

Šance v Novém Městě

Jislová se nakonec snažila brát s nadhledem, že nemá medaili, kterou ji všichni přáli. „Celou zimu je skvělá nálada v ženském týmu a bylo by super zakončit to snažení nějak sladce. Byl to perfektní závod a všem přijde škoda, že to nevyšlo tak, jak bychom si přály a snad i zasloužily," připustila Jislová, která rozbíhala štafetu na MS i před třemi lety.

Jessica Jislová předvedla výborný výkon

Český biatlon, Petr Slavík

Tehdy v cíli čtvrté Češky zůstaly v Hochfilzenu jen pět vteřin od bronzu, tenkrát měly ale k dispozici v nejlepší formě závodící Koukalovou i Vítkovou. Ani po generační obměně ale ženská složka reprezentace neslábne.

„Věděli jsme, že když holky v Anterselvě nechytí trestné kolo, můžeme se dostat do hry o medaili. Skutečně to klaplo a čtvrté místo v cíli je takové nejhorší, ale ten dobrý pocit z odvedené práce se brzy dostaví," sportovní ředitel reprezentace Ondřej Rybář.

Ženské kvarteto skončilo během této sezony ve štafetách při Světovém poháru na 8., 6., 10. a 16. místě. Je dobře, že nejlepší výsledek si Češky schovaly zrovna na mistrovství světa. „Snad trend zlepšování jde správně směrem až k březnovému Světovému poháru v Novém Městě. Třeba nám to cinkne doma," doufala Kristejn Puskarčíková, která se musela po štafetě podrobit dopingové kontrole. „Komisařka šla se mnou jako stín i do televizního studia," usmála se.