KOMENTÁŘ: Biatlonisté přivezli o dvě medaile víc, než se všeobecně očekávalo

Dvě medaile přivezli čeští biatlonisté z mistrovství světa v Anterselvě a upřímně si přiznejme, že je to přesně o dvě víc, než se pod dojmem průběhu celé letošní zimy všeobecně očekávalo. A když z různých stran slyším, jak reprezentace vyklízí pozice, nemělo by se zapomínat na to, že loni to v Östersundu necinklo vůbec a bez medaile zůstalo Česko na MS i v roce 2016 ještě v éře Gabriely Koukalové, která svůj nejúspěšnější šampionát prožila až o rok později.