Biatlonisté znovu v akci! Z oblak do boje o medaile

Doslova z oblak v italském středisku do běloruské nížiny tak sestupuje třeba Tomáš Krupčík, který marně čekal na start při MS. Ale mohl se chystat s elitou, dopřál si i u biatlonistů tradiční oblíbený výstup na Passo Stalle.

Horský průsmyk v oblacích ve 2052 metrech nad mořem láká nejen závodníky, ale i trenéry či fanoušky.

„Příprava na mistrovství světa pokračuje na mistrovství světa v Anterselvě. Lyžování a panoramata jsou báječný. To se bude ladit jedna báseň," psal z Itálie s potěšením Krupčík na Instagram.

V Anterselvě marně čekal na start poté, co byl dodatečně povolán do dějiště MS, o to více se bude chtít ukázat teď. Na startu kvalifikace supersprintu (11:00) je i Adam Václavík, který se do nedávných soubojů v Itálii dostal, Milan Žemlička, Mikuláš Karlík a Vítězslav Hornig.

Z žen jedou (13:00) Natálie Jurčová, Anna Tkadlecová a Terezy Vinklárková a Voborníková.

Finále se jede odpoledne (15:30 resp. 16:00).

ME bylo do Běloruska přeloženo z estonského Otepää, které se muselo šampionátu vzdát kvůli nedostatku sněhu. Ovšem i v Raubiči panuje pro biatlonisty povětrnostní mizérie. „Technickým sněhem je pokrytý pouze 2,5 kilometru dlouhý okruh. Stadion a střelnici dodělávali pořadatelé teprve přes noc z pondělí na úterý. I zde na severovýchodě Evropy jsou teploty vysoké a ani v noci nemrzne," říká pro biatlon.cz trenér české výpravy Aleš Ligaun.

V Bělorusku pokračuje tažení biatlonových rezerv sezonou evropským mistrovstvím až do neděle. Zítra jsou na programu závody smíšených dvojici i čtveřic. O víkendu sprinty a stíhačka. Ale i po ME se ve známém areálu ještě závodníci zdrží, protože tam souběžně s plánovaným elitním SP v Novém Městě bude pokračovat IBU Cup, pohárová druhá liga.