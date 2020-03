Bez diváků! Biatlonisté na Vysočině pojedou v nezvyklé kulise

Žádné výbuchy nadšení ani zklamání. Jen rány ze zbraní, k tomu pokyny trenérů. Nadcházející Světový pohár biatlonistů v Novém Městě na Moravě se uskuteční bez přítomnosti diváků a pojede se tak v nezvykle klidné kulise. Rozhodla o tom Bezpečnostní rada státu. Při odchodu z jednání to nejprve naznačil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, záhy to bylo potvrzeno. Závody se uskuteční od 5. do 8. března.