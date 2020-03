Není tu jídlo. Norské biatlonisty zastihla před cestou do Česka překvapivá zpráva

Koronavirus se o víkendu oficiálně dostal i do České republiky, kde už se však v souvislosti s ním celý minulý týden šířila mezi lidmi panika, zejména co se týče masivních nákupů zásob potravin. To zaskočilo i výpravu norských biatlonistů chystající se na cestu k závodům Světového poháru v Novém Městě na Moravě.