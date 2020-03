Jako sex bez orgasmu! A bez druhé osoby. Biatlonisté nechápou, proč se pojede bez diváků

Čeští biatlonisté jen těžko vstřebávají, že je v Novém Městě na Moravě nepožene třicetitisícová kulisa, na kterou se tak těšili… Po rozhodnutí Bezpečnostní rady státu nesmí na tribuny v Novém Městě na Moravě od čtvrtka do neděle žádní diváci, a tak Markéta Davidová, Michal Krčmář, Ondřej Moravec a spol. přijdou o výraznou podporu, kterou jim záviděli i soupeři.

Když se stříbrný olympijský medailista ze sprintu Krčmář dozvěděl, že tribuny ve Vysočina areně zůstanou prázdné, na svůj Instagram dal fotky prázdného a zaplněného stadionu s textem: „Najdi rozdíl! Správná odpověď vyhrává!“

Krčmář nikterak neskrývá, že s rozhodnutím, které má zabránit dalšímu rozšíření koronaviru, nesouhlasí. „Snažím se to rozhodnutí pochopit a zatím se mi to nepovedlo,“ napsal a našel pro závody bez diváků i originální přirovnání. „Bude to jako sex bez orgasmu.“

Krčmářův status po chvilce okomentovala i jeho reprezentační kolegyně Eva Kristejn Puskarčíková, která přirovnání ještě vygradovala: „Sex bez orgasmu a druhé osoby.“

Ne všichni, kdo se pod Krčmářovým statusem zapojili do diskuse, jeho názor sdíleli. Namítali, že hrozba šíření viru na tribunách zaplněných diváky z celé Evropy, je vysoká. Ale český biatlonista názory, že se jedná o zodpovědné rozhodnutí, odmítal. „Nákupní centra jsou také zavřená? MHD nejezdí? Kolik se tady za den protočí lidí?“ řečnicky se tázal.

„Opatření jsou jednoduchá. Když každý začne u sebe, tak se nemusí nic uzavírat, ale dnešní rozhodnutí je polovičaté,“ stojí si za svým s připomínkou, že stejně do Nového Města dorazili závodníci s početnými realizačními týmy včetně toho italského.

Krčmářův status a rozhodnutí Bezpečnostní rady státu stručně, ale výstižně nešťastnými emotikony a povzdychem „Ach nie" okomentovaly i slovenské biatlonistky, sestry Paulína a Ivona Fialkovy.