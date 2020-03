Dvě trestná kola? Vyčítám si to, přiznala Charvátová. Bude potřebovat lanovku?

České biatlonistky zradila střelba. Úplně nesmyslné chyby, o to víc mě to štve, přiznává Markéta Davidová

Vyčítáte si, že jste si s nelehkými podmínkami měla poradit lépe?

Samozřejmě vyčítám. Bylo to zajímavé, podmínky jsou opravdu těžké, na trestném kole jsme jako Češky nebyly samy. Vítr byl těžko odhadnutelný, do toho něco padalo, i praporky na střelnici jsou dost namáchané a síla větru se těžko odhaduje. Ležka mě mrzí, nedobít jednu ránu na tři pokusy je velká chyba, to jsem ani nechtěla věřit, že se mi nepovedlo. Dvakrát většinou do stejné řeky nevstoupíš a už jsem se nechtěla vidět znova na trestném kole. A co se nestalo, byla jsem tam znova. Na prd, no…

Co se dělo při dobíjení vleže, kdy jste po čtyřech přesných ránách čtyřikrát minula?

První dobíjení jsem odpálila asi trochu rychleji, ale pak na ty dvě jsem se maximálně koncentrovala. Věřila jsem, že to mohlo být v pohodě, ale nebylo.

Lucie Charvátová během štafetového závodu.

Vlastimil Vacek, Právo

Na trestné kolo musela i Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková šestkrát dobíjela. Bylo náročnější se zkoncentrovat po mistrovství světa a v závodě bez diváků?

Je to obtížnější. Očekávání jsme měly určitě vyšší, na druhou stranu se nám nejlepší výsledek povedl na mistrovství světa. A uspět na vrcholu je gró té sezony. A že podmínky jsou tu trochu posmutnělé a atmosféra není taková nás samozřejmě mrzí.

S podmínkami jste ale nebojovaly jen vy, z 29 štafet pouze tři dojely bez trestného kola.

Sice nefouká tolik, ale s větrem bojovalo hodně lidí. Těžko se na to připravit, podmínky byly o level těžší a o ten level hůř jsem je zvládla. Takže když jsem normálně na hraně trestného kola, teď jsem to pojistila jedním kolem v každé položce.

Následovat by měla ještě dvě kola Světového poháru. Zbývají vám ještě síly?

Opravdu čerpám poslední zbytky, i na trati je znát, že první kolo mám dobré, ale pak ty síly strašně odcházejí. I ve sprintu jsem se cítila velmi dobře, ale pak mě zarazil čas, moje výkonnost už není tam, kde bych si představovala. Bude těžké ze sebe vyždímat, co ve mně je. Závodím víc, než jsem byla zvyklá, je to velmi náročná sezona.

Lucie Charvátová (vlevo) předává štafetu Evě Kristejn Puskarčíkové.

Vlastimil Vacek, Právo

Ale pro vás nejlepší v kariéře.

Určitě nejlepší. Ještě by to chtělo nějaký bod do kolekce, ale i tak je to nejkrásnější sezona, jakou jsem zatím měla.

Asi vás tedy ani tolik nemrzí, že tentokrát se zřejmě těsně nedostanete do nedělního závodu s hromadným startem.

Nemrzí, protože dneska jsem se na ty tunely vyškrábala třikrát, a kdybych se tam měla vyškrábat ještě pětkrát, budu asi potřebovat lanovku. Bojím se, že bych na to neměla. Samozřejmě tu počkám do neděle, kdyby byli nějací odpadlíci, s tímhle počasím můžou nemoci hrozit, ale nečekám, že bych měla startovat.