Davidová se nešetřila: Jsem na sebe naštvaná. Chtěla bych se vrátit a udělat to jinak

České biatlonistky zradila střelba. Úplně nesmyslné chyby, o to víc mě to štve, přiznává Markéta Davidová

Když přicházela po svém úseku mezi novináře, ohlédla se na střelnici, kde zrovna Lucie Charvátová přidala další trestné kolo a naděje českého kvarteta na zopakování čtvrtého místa z mistrovství světa v Anterselvě se rozplynuly.

„Bohužel, jsme na to čtyři a když jedna chybuje, je třeba, aby ty další už nechybovaly,“ líčila. A svoji chybu ve stojce si pořádně vyčítala. „Jsem na sebe naštvaná, že jsem to nezvládla. Fakt mě to mrzí. Chtěla bych se na střelnici vrátit a udělat to jinak,“ vyprávěla při pohledu na to, jak se český tým propadá až na konečné desáté místo.

Markétě Davidové střelba vestoje nevyšla.

Vlastimil Vacek, Právo

Při střelbě vestoje jí na sestřelení pět terčů nestačilo osm nábojů. „Byly to rány dole. Přitom většina mých ran je nahoře, že terč přejedu. A tady jsem si to tak hlídala, až jsem na ten terč nedojela. Takže to hlídání bylo víc na škodu,“ vytkla si.

Se střelbou se potýkala většina štafet, na vině byly náročné podmínky. Ale Davidová se sympaticky nevymlouvala. „Na stojce začalo foukat, vedle mě vlevo nikdo nebyl, takže na mě docela fučelo. Ale soustředila jsem se na to, byly to moje chyby a větrem to nebylo,“ uznala.

A ani pozitiva na jejím štafetovém výkonu ji příliš nekonejšila. Rychlý běh? „Ale jo, necítím se špatně, ale poslední kolo už byl fakt boj.“ Na její poměry hodně rychlá střelba vleže? „Radši bych ležku zastřílela pomaleji a nešla pak na trestné kolo.“

Poslední vystoupení Davidovou čeká při nedělním závodě s hromadným startem (od 11.45 na ČT sport), v ženském masáku by měla být jedinou Češkou.