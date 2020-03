Neskutečný, žasl Moravec na Norovým úprkem. Co bude s dalšími závody?

Jak hodnotíte takový výsledek?

Není úplně blbý, ale dvě poslední rány… Je to stejné jak na mistrovství světa. Slabá koncentrace a zbytečné chyby. Nevím, o kolik by to bez nich bylo lepší, asi o moc ne, ale aspoň pro pocit by to bylo povzbudivější.

Čemu přičítáte ty minuté poslední rány? Už se vidíte na trati?

Ty rány nebyly nějak zbrklé, nebo že by tam byl jiný rytmus. Ta rána vypadne, protože člověk ji nedodělá úplně do konce. Ani nebyly nějak daleko, ale to je jedno, trestné kolo má pořád 150 metrů, opět jsem se nepoučil.

Ondřej Moravec během závodu s hromadným startem.

Josef Vostárek, ČTK

Johannes Bö měl stejně jako vy tři střelecké chyby a dokázal závod vyhrát. Co na jeho výkon říkáte?

Neskutečný. Co tam předvedli už v tom kole, to jsem ještě asi neviděl. Zažil jsem, že ke konci kola někdo odjel, ale on za to vzal už v Modříňáku a já chytil díru asi padesát metrů. Pak se to seřadilo podle toho, jak komu jely lyže a už ty vlaky jezdily stejně. Dokonce jsem s Rusy do kopce jel líp, ale dolů to měli o kousek lepší oni, tak se tam nějaké rozdíly dělaly. Měli jsme to průměrný a s průměrným to nejde.

Ještě vás čekají dva díly Světového poháru ve finském Kontiolahti a norském Oslu, tušíte, jestli aspoň tam se dočkáte diváků?

Kontiolahti úplně nevím a v Oslu jsem včera při bězích na lyžích viděl, že tribuny byly prázdné, ale na trati odhadem až dva tisíce ldií. Asi to Norové neřeší jako my. Doufám, že to bude, protože se chystá docela dost lidí z Čech. I moje rodina, tak doufám, že se budou moct jít aspoň podívat. I když už jsme se bavili, že tam třeba pojedou na týdenní výlet.

Asi už se teď těšíte za rok do Nového Města, snad už s diváckou kulisou.

Doufám, že už nepřijde žádný virus, to by bylo blbý dva roky za sebou. Tahle atmosféra, přestože je dole v bažinách hodně lidí a dělají neskutečnou atmosféru, je strašně zvláštní. Tohle myslím nikdo nechce a opakovat už by se to nemělo. Kdyby tady lidi byli, tak myslím, že by to bylo ne stoprocentně bezpečné, ale jak říká Ondra Rybář, nejhorší je smrt z vystrašení.