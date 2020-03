Fanoušci přece jen dorazili! Biatlonisté se smáli pokřiku a přichystali odměnu

Biatlon bez diváků? Ne zase tak docela. Stovky fanoušků z Česka i zahraničí se nenechali odradit zákazem vstupu do Vysočina areny ani nepříznivým počasím a před každým závodem se shromažďovali za ploty, odkud viděli aspoň část trati a obrazovku. Jak si závody na netradičních místech užívali, uvidíte i na následujícím videu.

„Fandí celá bažina,“ skandovali s kotníky zabořenými v blátě. Biatlonisté si jejich obětavou podporu nemohli vynachválit, a tak se rozhodli fanouškům podepsat své kartičky, které jim pak pořadatelé doručili.

V neděli už v roli bývalého biatlonisty osobně přinesl podepsané fotky Michal Šlesingr. „Makule (Markétě Davidové) přišel email s dotazem od fanoušků, jestli byli slyšet, tak jim poděkovala a poslali jsme jim kartičky. A tomu pokřiku s bažinou jsem se musel smát. Jsou to fakt srdcaři,“ cenil si Michal Krčmář.

Fanoušci v Novém Městě na Moravě zůstali za plotem.

Vlastimil Vacek, Právo

Byl to po všech stránkách zvláštní Světový pohár a v podobném režimu asi proběhnou i poslední dva díly Světového poháru v Kontiolahti a Oslu.

„Když vidím tu podobu tady, tak nevím, jestli by nebylo lepší sezonu ukončit. Ale má to samozřejmě obchodní stránku, musí se jet kvůli televizním a marketingovým právům, protože by pak ztráty byly daleko větší,“ ví šéf organizátorů a viceprezident Mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza.

Toho teď čeká finiš jednání o náhradách ztrát způsobených absencí diváků ve Vysočina areně. „Ale předběžně už dohodnutí jsme. Všechny faktury zaplatit musíme, i kdybychom si měli půjčit ze svých firem, nemůžeme dodavatele nechat na holičkách,“ dodává Hamza.