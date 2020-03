Davidová doběhla po výborném výkonu pátá, sezona skončí sobotní stíhačkou

V hodně nehostinném počasí se mohla usmívat i Davidová. „Se střelbou jsem spokojená za těchto podmínek moc, jednička je cenná. Běžecky se mi zdálo, že sněžení mě zpomaluje a na těch rovinkách strašně fičelo ze všech stran. Klátila jsem se tam a myslela, že mě vítr povalí," uvedla nejlepší z českých biatlonistek, která přitom měla na lyžích 12. nejlepší čas.

„Umístění je pro mě perfektní. Sprinty se mi docela daří, přitom bych neřekla, že jsou mojí oblíbenou disciplínu. Pokud to měla být tečka za zimou, tak fajn. Jestli pojedeme v sobotu stíhačku, tak to zkusím ještě jednou urvat do Top 10," říkala ještě před rozhodnutím IBU Davidová.

Markéta Davidová při střelbě

Vlastimil Vacek, Právo

Skvělým během se prezentovala Charvátová, takže i přes tři trestná kola dokázala brát slušnou porci bodů. „Jelo se mi výborně, ale na stojce mě vyloženě zničil vítr," tvrdila. O jedinou vteřinu utekl bodový zisk Jessice Jislové.

Vedoucí žena Světového poháru Italka Dorothea Wiererová obsadila až 19. místo, čímž se výrazně ztenčil její náskok před ve sprintu třetí Norkou Tiril Eckhoffovou. V sobotní stíhačce se tak bude mezi nimi odehrávat obrovský souboj o velký křišťálový glóbus.

Do sobotního stíhacího závodu kvalifikovaly všechny čtyři české reprezentantky a počítají se svou účastí, na rozdíl od Američanek, které už z Finska odjely, nebo Slovenek chystajících se k návratu hned v sobotu ráno.

„Je to docela mazec, jak se i tady mezi námi koronavirus stal tématem číslo jedna. Není jednoduché v takové atmosféře závodit, všichni sledují zprávy, co se děje v jejich zemi, ale při závodě jsem se to pokusila zasunout někam daleko do hlavy," přiznala Davidová.