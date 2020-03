BIATLON ONLINE: Kdo z fenoménů si dojede pro zisk Velkého glóbu? A jak si vedou Češi?

Rozlučka se sezonou. Neplánovaně se jede poslední závod ročníku 2019/2020 ve finském Kontiolahti - bez diváků.

Česká trojice na startu se pokusí vylepšit své postavení ze sprintu. Běžecky to ale zatím slavně ve Finsku nevypadalo a tak k vyšším pozicím povede jen naprosto bezchybná střelba. Z třicáté pozice vyjede na trať Michal Krčmář, s číslem 33 se podívá do závodu Ondřej Moravec a s dvaapadesátkou vyrazí do posledního závodu sezony Adam Václavík.

Velkolepé vyrcholení obstarají dva fenoméni. Nor Johannes Bø má velkou šanci ukořistit Velký křišťálový globus, i přesto, že kvůli narození potomka vynechal závody na začátku kalendářního roku. Pokud dojede před loučícím se Martinem Fourcadem ( do stíhačky vyjíždí Nor s náskokem 21 vteřin), stane se právě mladší z bratrů Bøových vládcem celkového pořadí. Pro krále minulé dekády Martina Fourcada se bude jednat o poslední biatlonový závod v kariéře.

Jak si favorité povedou a jak dopadnou Češi? Jede se ve 13:45.