Fourcade se loučil vítězstvím, ale křišťálový glóbus má Bö. Norovi stačilo čtvrté místo ve stíhačce

Fourcade jel sice se žlutým číslem, ale v celkové klasifikaci SP nakonec rozhodovalo škrtání dvou nejhorších výsledků sezony. A tam Francouz přišel o bodíky, které J. Bö vůbec neodepisoval, protože lednové závody v Německu vynechal kvůli narození potomka. „Mrzí mě, že u mého loučení nemohli být fanoušci, ale můj první závod kdysi v Pyrenejích byl také bez diváků. Jsem rád za vítěznou tečku a myslím, že Johannes je zaslouženým držitelem Světového poháru," líčil Fourcade a vyslovil přesvědčení, že jeho krajané příští zimu Norovi výrazně ztíží cestu za obhajobou.

Jako vítěz sprintu měl J. Bö na startu náskok 19 vteřin na Francouze, na rozdíl od něj však zachyboval při druhé střelbě a z trestného kola se vrátil třetí. Před Nora se tak dostal nejen Fourcade, ale i Jacquelin. Ještě hůř pro obhájce prvenství dopadla třetí položka, která byla už vstoje.

J. Bö totiž třikrát minul terč, což pro něj znamenalo 450 metrů navíc a pokles až na pátou příčku. V tu chvíli Fourcade třímal pomyslně v rukou velký křišťálový glóbus, jenže J. Bö při hodně silném větru zvládl střelbu čistě, dostal se na čtvrtou příčku a to mu k celkovému triumfu stačilo.

Fourcade sice nezadržitelně mířil za 83. prvenstvím v závodě Světového poháru a společnost na stupních vítězů mu dělali dva krajané, ale J. Bö pro sebe potřebné čtvrté místo uhájil. „Pro mě je to velmi emotivní chvíle i s ohledem na Martinovo loučení. Snad všichni končíme nějak šťastní," vykládal Nor.

Václavík vítr zvládl

Ze tří českých reprezentantů mohl být nejspokojenější nejmladší Adam Václavík, jenž se postaral o největší výsledkový skok stíhačky. „Na střelnici při silném větru, který hodně měnil směr, to bylo hodně těžký. Já měl první a poslední položku špatnou, ale celkově můžu být hodně spokojený. Vytáhl jsem se na body, lyže mi jely perfektně a nakonec je z toho můj druhý nejlepší pohárový výsledek sezony," líčil.

Sobotních stíhaček se už neúčastní biatlonisté USA, Bulharska, Rumunska, Slovenska i Rakouska. Těchto pět zemí předčasně opustilo Kontiolahti. „Všichni teď už máme v hlavě víc to, co se děje doma, takže jde o to, abychom se tam rychle dostali a já jen prosím, abychom k sobě všichni byli ohleduplní. Každopádně jdu dobrovolně do karantény, abychom mohli co nejdřív začít zase žít jako dřív," řekl pro Českou televizi Michal Krčmář.