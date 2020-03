Jsem totálně vyčerpaná, hlásí Wiererová. Přijde biatlon o svoji superhvězdu?

Ovládla uplynulé dva ročníky Světového poháru, ale nad zlatým hattrickem visí otazník. Elitní biatlonistka Dorothea Wiererová, která 3. dubna oslaví třicátiny, ještě neví, zda se do běžecké stopy s malorážkou na zádech vydá i v další sezoně. Prozradila to během live streamu na Instagramu, z něhož přinesl výtah italský list La Stampa.

„Spím 11 i 12 hodin, což jen dokumentuje, jak strašlivě jsem po sezoně vyčerpaná," popsala Wiererová svoje aktuální rozpoložení. Po návratu ze závěrečného dílu SP ve Finsku tráví kvůli pandemii koronaviru čas v domácí karanténě.

„Chtěla jsem jet na dovolenou do Ománu, ale to teď nejde, tak prostě odpočívám doma. Užívám si to. Sleduju televizi, projíždím sociální sítě a přebírám své zimní bundy, kterých mám snad čtyřicet. A také jím. Na váhu jsem se ještě neodvážila stoupnout, ale myslím, že tak dvě kila už mám nahoře. Můj manžel Stefano už přede mnou čokoládu schovává," dodává se smíchem půvabná závodnice.

Dorothea Wiererová drama v Kontiolahti zvládla a slaví obhajobu celkového prvenství v SP.

Český biatlon/Petr Slavík

Obhajoba křišťálového glóbu za celkové prvenství v SP byla letos perná, o prvenství Wiererová bojovala s Norkou Tiril Eckhoffovou v Kontiolahti až do posledního závodu. Nakonec slavila, ale rozdíl činil pouhých sedm bodů. Cení si druhého triumfu více? „Letos to bylo s Tiril vážně obtížné, vyhrála sedm závodů. Vždy je těžší titul obhájit," přiznává rodačka z Brunecku.

Ve své sbírce má tři tituly mistryně světa i tři bronzové olympijské medaile. Je těžké najít motivaci do dalšího tréninku? „Teď chci jen odpočívat, jsem po sezoně vážně hrozně unavená, i psychicky. Jen pouhá myšlenka na trénink mě děsí. A co bude dál? Vážně nevím, jestli budu v kariéře pokračovat," vzkázala Wiererová fanouškům biatlonu.

Po uplynulé sezoně se odebrali do sportovního důchodu velikáni Francouz Martin Fourcade a Kaisa Mäkäräinenová z Finska. Přijde světový biatlon o další velkou osobnost?