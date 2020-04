Biatlonová královna Wiererová se obula do Norek: Zklamaly mě, chtěly mě poškodit

Závěrečný díl bitvy o celkový triumf Světového poháru biatlonistek nabídl obrovské drama až do konce, v němž nakonec obhájila titul Italka Dorothea Wiererová. Na ni dlouho mocně a marně dotírala Norka Tiril Eckhoffová. I když podle Italky sahal norský tým ve snaze dostat svoji hvězdu na vrchol i k nefér praktikám.

Do závěrečné stíhačky ve finském Kontiolahti nastupovala Wiererová s devítibodovým náskokem na Eckhoffovou, ale do závodu odstartovala až z 19. místa, o šestnáct pozic za svojí rivalkou.

Eckhoffová se v jednu chvíli propracovala do čela závodu a dotýkala se tak i velkého Křišťálového glóbu.

„V posledním kole jsem Tiril dojela a blížily jsme se k Ingrid Landmarkové Tandrevoldové, kterou v tu chvíli na to upozornili trenéři norského nároďáku. Pochopila jsem to i z toho mála, co norsky rozumím," popisovala pro italský server OA Sport.

„Norové umějí být velmi lstiví. V tu chvíli se mě snažila Tandrevoldová odříznout. Pochopila jsem to jako strategický tah, ony mi ale začaly i šlapat na lyže," pokračovala Italka.

„Tenhle přístup mě velmi zklamal. Biatlon není týmový sport, nemělo by se spolupracovat. O to méně tak, aby to poškodilo soupeře," štve sympatickou Tyrolačku.

Eckhoffová si nakonec odstřelila naděje sama třemi chybami na poslední položce. Do cíle dojela desátá jen o jednu pozici před Wiererovou.

Norský kouč Per Arne Botnan nařčení od Italky nechápal. „Abychom sabotovali nějakého jiného závodníka, to je nemyslitelné. Sportovec jejího kalibru by si měl podobná obvinění rozmyslet. Možná její výrok někdo překroutil nebo nerozumí norštině tak dobře, jak si myslí. Každopádně je smutné, jestli si myslí, že jí někdo úmyslně šlapal na lyže, protože to podle mě není pravda," cituje trenéra norský list Verdens Gang.

Podobně nechápala kritiku ani Tandrevoldová. „Na úzkých svazích budou vždy těsné souboje, ale my bojujeme fér. To neznamená, že někdo chce jinému úmyslně šlapat na lyže. Samozřejmě že s Tiril chceme Dorotheu porazit, to má ale daleko k tomu snažit se někoho poškodit," dušuje se Norka.