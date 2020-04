Biatlonová vzpoura! Ustojí to bývalý slavný závodník?

Protivníci jeho odchod chtějí ihned. "Nemyslíme, že si zasloužíte důvěru biatlonové rodiny," píše se v dopise, který podle agentury TASS podepsali například olympijští šampioni ze 70. a 80. let Alexandr Tichonov a Anatolij Aljabjev.

Rusko se po skandálu se státem řízeným dopingem ocitlo ve velkých problémech. I na biatlonovém poli. V prosinci 2017 ztratilo status řádného člena v mezinárodní unii IBU. Je pouze provizorním členem bez hlasovacího a volebního práva. Ruští reprezentanti se nicméně mohou účastnit závodů včetně Světového poháru či mistrovství světa, kde letos uspěl kontroverzní Alexandr Loginov poznamený dopingovým případem z minulosti. Jinak se jim příliš nevedlo.

Signatáři dopisu Dračevovi vyčítají, že pod jeho vedením se svazu nepodařilo plné členství obnovit. A také zmiňují, že v tamním biatlonu není dobrá atmosféra a problémy se zhoršují.

Dračev rezignovat odmítl a nasadil k protiútoku. "Vždycky se najde spousta lidí, kteří se radují z neúspěchu. Měli by raději pomáhat. Když se daří, tak každý tleská, ale když ne, tak se stáhne a řekne, že s tím nemá nic společného," uvedl.

Rusové v minulosti zažili vydařenější sezony. Nepříjemností pro ně letos byla aféra během únorového mistrovství světa v Anterselvě, když italská policie kvůli podezření z dopingu Loginova prohledala ruským biatlonistům hotel. Ale dál se nic nedělo. Dotčení Rusové to brali jako šikanu a Loginov po zlatu ve sprintu do závěrečného závodu s hromadným startem nenastoupil s odůvodněním, že se po výslechu, který trval do ranních hodin, necítí v pohodě.