Konec! Biatlonista, který zářil na MS i olympiádách, uzavírá kariéru

Dvaatřicetiletý biatlonista opakovaně zářil při vrcholných událostech. Čtyřmi medailemi z olympijských her a pěti z mistrovství světa si vrchovatě splnil sen.

"Jsem vděčný, že jsem toho všeho mohl dosáhnout," oznámil dnes mistr světa ze závodu s hromadným startem z roku 2009. V širší špičce dokázal setrvat více než deset let. Jeho poslední velkou medailí je bronz z vytrvalostního závodu z letošního únorového šampionátu v Anterselvě. Po předchozích slabších výsledcích si spravil chuť.

"Snil jsem o tom, že kariéru završím solidním výsledkem. Díky medaili z Anterselvy mám pocit, že odcházím jako vítěz," řekl Landertinger.

Zpětně může litovat, že začal trýznit své tělo příliš brzy. "Ve čtrnácti jsem trénoval jako osmnáctiletí a v osmnácti jako dvaadvacetiletí. Proto jsem byl ve dvaceti mistrem světa," vzpomínal. "Ale jako mladý jsem nemyslel na své tělo," dodal.

Častokrát byl přetrénovaný, před třemi lety dokonce musel na operaci s ploténkou. Přinutilo ho to ke změně. "Až v posledních letech jsem byl trpělivý a zkušený. A dokázal najít rovnováhu mezi zátěží a odpočinkem. Ale velký objem v tréninku už nezvládnu, to pak ráno vstávám, jako by mi bylo pětašedesát. Úspěchů si vážím a každá medaile má svůj příběh. Ale nejsem chamtivý a už víc nechci," dodal. Hlavně se nyní těší na čas s rodinou a ročním synem.