Biatlonová královna to zase rozjela. Fanoušci jsou ve varu

Nedá si pokoj a nedá si pokoj. I když má dávno po sezoně. Biatlonová královna, Italka Dorothea Wiererová, si užívá pohody. Kvůli pandemii koronaviru sice musela doma na Apeninském poloostrově do karantény, to ji ale nezastavilo v tom, aby fanoušky zásobovala odvážnými fotografiemi v plavkách. A jelikož má mraky příznivců, sbírají její příspěvky tisíce kladných hodnocení a fanoušci jsou ve varu.

Když to Dorothea Wiererová rozbalí na trati, můžete si být jistí, že to bude pořádný fičák. Na konci sezony sice půvabná Italka hlásila, že je totálně vyčerpaná, stačilo ale pár dní odpočinku a už zase myslí na své fanoušky. Na instagramu jich má hodně přes půl milionu a udělat radost takové hordě lidí, to se počítá.

Nepotěší je sice pochopitelně žádným triumfem na trati, ale v současné době, kdy drtivou většinu akcí po celém světě zastavila pandemie koronaviru, pohladí duši i nějaká ta fotečka. A jelikož Wiererová patří mezi nejkrásnější biatlonistky, jsou i během sportovní pauzy fanoušci nadšení. Snímky totiž Italka během roku zrovna nešetří.