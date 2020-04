Už opravdu stačilo! Ženský biatlon přichází po Vítkové o další závodnici

Rozhodnutí skončit uzrálo v dlouholeté slovenské reprezentantce na začátku dubna, kdy slavila narozeniny. Své místo chce přenechat mladším kolegyním.

„Už opravdu stačilo. Neustále jsem spoléhala na to, že to bude lepší, ale nebylo. To mě už nebavilo. Ani zdravotně na tom nejsem nejlépe," řekla deníku Šport Poliaková, jenž ve Světovém poháru závodila od roku 2012. Podílela se na pátém místě ženské štafety na ZOH 2018 v Pchjongčchangu i o rok později na šesté příčce z MS.

„Ještě mě zkoušeli přemlouvat a lámat i po sezoně, abych vydržela do pekingské olympiády, že jsou to jen dva roky. Pro mě jsou to až dva roky. Chtěla jsem skončit s dobrým pocitem ze závodů, ale bohužel to se mi nepodařilo," uvedla rodačka z Brezna, která měla během koronavirové pandemie na přemýšlení o konci kariéry spoustu času.

„Vyšlo mi, že skončit bude lepší řešení. Byla jsem u svých lékařů a ti mi řekli, že pokud plánuji děti, měla bych dát svému tělu pauzu," prozrazuje Poliaková a přemýšlí, kam nyní budou směřovat její další kroky.

„Vidím se buď ve sportu, například jako kondiční trenérka, nebo v gastronomii. Jsem dobrá kuchařka. Možná ve státní správě. Možná budu drsná policistka. Neumím si ale pro sebe představit sedavé zaměstnání," uzavírá dnes již bývalá biatlonistka.