Silný zážitek! Biatlonistka Davidová se ujala nové role

Silný zážitek ji nasměroval do nové role, která ale pro její okolí nemůže být zase až takovým překvapením. Markéta Davidová opětovně dala najevo lásku ke koním a všemu, co s nimi souvisí a celé to jen potvrzuje, že jejím světem zdaleka není jen biatlon, v němž jí patří pozice české jedničky.