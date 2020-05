K biatlonistkám kouč zatím nesmí. Sestry žadoní o Česko, Wiererová má i to, co jiným chybí

Zatím v domácích podmínkách. Tak probíhá příprava naprosté většiny biatlonového světa. Český ženský tým v čele s Markétou Davidovou má navíc stovky kilometrů daleko trenéra Egila Gjellanda, který nuceně zůstává doma v Norsku na farmě. Kýženou přípravu ve vysokohorském prostředí - šlo by to i na sněhu - si už teď může dopřát třeba hvězdná Italka Dorothea Wiererová.

Davidová zatím oceňuje, že se teď trénuje přímo v místě jejího bydliště v Jablonci. „To je nejlepší varianta. Můžu být doma a scházíme se jen na tréninky," říká pro biatlon.cz.

Konec sezony a jaro s pandemií byly i pro ni zvláštní, nicméně více než kdy jindy si užila svoji zálibu. „Docela jsem chodila na koně. Aspoň tohle jsem si užila," připomíná. Že teď nemůže nikam daleko, jí nevadí, obejít se ale nejen ona musí bez trenéra reprezentace.

„Samozřejmě pro mě není příjemné, že nemůžu vycestovat do Česka," nastiňuje Gjelland pro biatlonový web. Zatím to ale jako zásadní problém nevidí.

Norský trenér českých biatlonistek Egil Gjelland.

Vlastimil Vacek, Právo

„Teď na začátku je to hlavně o vytvoření plánu. Holky trénují a já každý den sleduji jejich tréninkový deník. Jsme ve fázi objemových tréninků, kdy není pro trenéra tak důležité být na místě. To se změní v červenci a v srpnu. Přijdou těžké tréninky a bude potřeba vidět, jak holky reagují," vyhlíží příští dění.

Improvizace vládne všude. Sáhly k ní i slovenské sestry Paulína a Ivona Fialkovy. Už v tomto měsíci měly absolvovat soustředění v rakouském Ramsau. Pandemická opatření je však donutila překopat plán, ale domácí podmínky jsou jim málo.

"Určitě využijeme národní biatlonový areál v Osrblie, kde jsou skvělé podmínky. Je tam dobrá střelnice," říká pro slovenská média trenérka sester Anna Murínová.

„V červenci by to však už chtělo vycestovat alespoň do Česka a Rakouska. Pomohla by nám příprava ve vyšší nadmořské výšce, kde by byla střelnice," žadoní pro následující týdny Paulína Fialková.

Alpské výšiny si může doma v jižním Tyrolsku užívat vítězka posledního ročníku SP Dorothea Wiererová.

Trénink kombinuje se zábavou, což také náležitě dokumentuje na sítích. Jako třeba Davidová.