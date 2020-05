Biatlonová hvězda se rozhodla. Pro fanoušky má skvělou zprávu

Je mistryní světa, majitelkou Velkých křišťálových globů a mnoha medailí. Její jméno ale bylo v poslední době hodně spojováno se slovy odchod do důchodu. Biatlonová šampionka teď učinila rozhodnutí. Bude závodit do zimních olympijských her v roce 2022. „Odpočinula jsem si a mám zase motivaci,“ hlásí Dorothea Wiererová.

Letošní biatlonová sezona byla poslední pro mnoho hvězd. Ze scény se rozhodl odejít fenomenální Francouz Martin Fourcade, světové šampionky Finka Kaisa Mäkäräinenová a Norka Synnøve Solemdalová, a také úspěšný Čech Michal Šlesingr. Italští fanoušci pak byli napnutí, jaký krok učiní jejich oblíbenkyně Dorothea Wiererová.

Biatlonová kráska se na letošním světovém šampionátu stala dvojnásobnou mistryní světa, k tomu do své sbírky přidala dvě stříbra a Velký a malý křišťálový globus. Po sezoně pak přiznala, že je hodně vyčerpaná, přibírá na váze a na nějaký trénink nemá ani pomyšlení. Naznačila i, že neví, zda bude se závoděním pokračovat.

Teď už však má jasno. „Tentokrát jsem si pořádně odpočinula a už před měsícem jsem se ujistila, že mám zase motivaci pokračovat a dosáhnout dalších úspěchů,“ prohlásila Wiererová na webu neveitalia.it. Závodit by měla až do Zimních olympijských her, které se v roce 2022 uskuteční v Pekingu.

Láká ji totiž olympijské zlato, které v její bohaté sbírce chybí. Zatím si přivezla jen dva bronzy ze smíšené štafety. „Dělám to je pro to, že jsem si uvědomila, že jsem stále konkurenceschopná, jinak by to nemělo smysl,“ dodala s tím, že poté bude chtít založit rodinu.