Vyhrál jsem dámský nátělník, smál se poražený biatlonista po drsné bitvě

Na skok do závodní atmosféry v Beskydech si ze soustředění na Vysočině odskočili čeští biatlonisté a na kolečkách zdárně měřili síly s lyžařskými specialisty. Sobotní závod v dešti na 26 km vyhrál juniorský reprezentant Mikuláš Karlík před laufařem Václavem Sedláčkem a dalším biatlonistou Tomášem Krupčíkem. V neděli prudké 11 kilometrů dlouhé stoupání na Kohútku nejrychleji zvládl slovenský běžec na lyžích Peter Mlynár, který zdolal Jakuba Štvrteckého. Ten tak doma v kláních pořádaných jeho otcem ani jednou neobhájil loňské prvenství.

„Na čele jsme se střídali. Nikdo už asi neměl na to, aby to rozjel dřív, tak jsme si to rozdali ve finiši," líčil pro biatlon.cz závěr prvního závodu juniorský reprezentant Karlík.

Na Štvrteckého zbylo čtvrté místo za Sedláčkem a Krupčíkem. Michal Krčmář finišoval jako osmý, za ním jako devátý Milan Žemlička. Pád potkal patnáctého Ondřeje Moravce. „Už druhý tento týden, spadl jsem totiž i v Novém Městě. Nebylo to příjemné, mám naražený zadek a malíček. A tohle už je druhý strup," ukazoval zaschlou krev.

Mlynár v neděli pokořil o 21 sekund Štvrteckého. Ten ani ve druhém závodě neobhájil vítězství, ale i tak byl spokojený. „Jsem rád, že jsem udržel laufaře v soupaži před začátkem stoupání. S tím jsem měl vždycky problémy. Peter byl ve stoupání hodně silný," líčil pro svazový web Štvrtecký, který měl kolem trati velkou podporu fanoušků.

Ovládl alespoň prémii. „Vyhrál jsem dámský nátělník velikosti S. Přítelkyně má radost," smál se jednadvacetiletý biatlonista.

V souboji o třetí místo Adam Václavík porazil Karlíka. Pátý skončil Tomáš Mikyska a šestý Krupčík. V první desítce dále nechyběli další biatlonisté - sedmý Krčmář, devátý Hornig a desátý Moravec. Společně pak hned mířili zpět do Nového Města na Moravě, kde absolvují druhý týden soustředění.