Čeští řidiči na nás stříkají a troubí. Moc příjemné, stěžují si biatlonistky

Český ženský tým má za sebou dvoutýdenní soustředění v Letohradu, kde postupoval dlouhé objemové tréninky, ať už na kolech či kolečkových lyžích.

V rámci zpestření se biatlonistky alespoň snaží nacházet nová místa, kde tréninkové kilometry absolvují.

„Je dobré, když jdeme ten dlouhý trénink někde, kde to ještě neznáme. Třeba z Letohradu jsme si zajeli do Polska. Když už ta místa máme proježděná, tak je to náročnější," přiznává na stránkách českého biatlonu Jessica Jislová.

Na polské straně hranic Češky minulý čtvrtek najely přes 40 kilometrů na kolečkových lyžích. Kde ale objevily ta nejlepší místa stranou davů turistů, to většinou tají.

„To neprozradíme," odmítá rázně Markéta Davidová. „My pracně hledáme místa, kde nejsou lidi a teď abychom je prozradily?" kroutí hlavou Jislová. „Je to jako s houbami. Také se neříká, kde rostou," doplňuje Eva Kristejn Puskarčíková.

Sem tam něco prozradí jen Lucie Charvátová na svém profilu na Stravě: „Já jsem věčný objevitel. Testuju stav českých silnic, co se ještě dá sjet na kolečkových lyžích. Zatím se mi daří, letos nula pádů. Ale co trénink, to někdo dost intenzivně troubí."

Troubení ale není to nejhorší „Pouští na nás ostřikovače, to je taky dost příjemné," stěžuje si Jislová. „Jsou tady vůbec takoví milí řidiči," dodává ironicky Davidová.

„Stalo se nám to třeba při výjezdu na Ještěd, kdy někdo schválně pustil ostřikovače na Ondru Moravce," vypraví Jislová. „Ačkoliv to bylo v místě, kde byla rychlost asi 30 km/h," dodává Kristejn Puskarčíková.