Sem už nevkročím, slibovala si Koukalová. Ale znovu nasadila lyže, vzala zbraň!

Na konci srpna se při tom vrátila do míst, na která už dávno chtěla zapomenout. Do tréninkového centru v Jablonci nad Nisou. Znovu nasadila lyže, do rukou vzala zbraň.

„Tady jsem zažila spoustu těžkých i hezkých chvil. Od dvou let jsem se tu učila lyžovat. Jen co jsem se naučila chodit, naši mě tu zkoumali, jestli jsem vhodný adept na lyžování. Před třemi lety jsem si řekla, že sem už nevkročím. Je to poprvé, co jsem se sem dostala od konce kariéry," řekla Koukalová v pořadu Showtime na TV Prima.

Hraje samu sebe v čase své aktivní kariéry, zažívá premiérovou trošku větší hereckou zkušenost. A vůbec první s dialogy.

Libovala si, jak je to zajímavá záležitost s tím, že kdyby přišla nějaká další nabídka, asi by ji neodmítla.

Její sportovní příběh je inspirací tvůrcům Sestřiček pro vznik postavy Andy, mladé biatlonistky, jejíž představitelkou je patnáctiletá Amélie Pokorná. Pro scény na lyžích ji chystala další postava známá ze světové biatlonové scény - Michal Šlesingr.