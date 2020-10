Biatlonová legenda zuří: Žijeme v primitivní společnosti?

Legendární běloruská biatlonistka Darja Domračevová je pořádně naštvaná a hodně hlasitě to dala najevo. Držitelku zlaté olympijské medaile z Pchjončangu 2018 rozzuřilo, že jejího bratra v Minsku zbila policie. Pustila se kvůli tomu do kritiky vlády a požádala všechny strany o klid a respekt.

Držitelka čtyř olympijských medailí vše zveřejnila na sociálních sítích. Bělorusko prochází už dlouhé týdny bouřlivým obdobím, kdy tisíce lidí protestují v ulicích proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka, jenž byl opět zvolen prezidentem. Opozice přitom volá po zneplatnění voleb, proti demonstrujícím zasahuje policie, zatýká občany a dochází i k tvrdým zásahům.

„Místo mlácení lidí a zatýkání by se mělo jednat. Takhle to přece nemůže zůstat. Naše země má vážné problémy. Je třeba je vyřešit, ale agresivita a bití lidí v ulicích k tomu nepřispěje," napsala, stejně tak vyzvala demonstranty ke klidnému prezentování svých názorů.

V pondělí policie zadržela bratra slavné biatlonistky Nikitu, když jel na kole. Policii řekl, že se chystá navštívit svou matku, ta ho ale údajně začala mlátit kvůli podezření z účastí na vládních protestech. „Nejde o to, zda se lidé úmyslně účastnili protestů, nebo se náhodou dostali do míst, kde to vře. Není důležité, zda se to stalo někomu z členů mojí rodiny, protože všichni lidé jsou si rovni. Ale pokud bude k takovým věcem docházet, propast mezi oběma stranami bude větší a větší," dodala.

„Nežijeme přece v primitivní společnosti. Každý by se měl uklidnit a o všem diskutovat, přiblíží nás to k vytouženému cíli - žít v krásné a prosperující zemi," doplnila bývalá špičková biatlonistka, která už ukončila kariéru.