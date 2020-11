Soupeři nejsou! Nové Město se může stát dějištěm biatlonového MS

Na premiérovém virtuálním biatlonovém kongresu se o víkendu rozhodne, zda se Nové Město na Moravě stane podruhé hostitelem mistrovství světa. Vysočina Arena je jediným kandidátem na šampionát v roce 2024 a potřebuje získat padesát procent hlasů. Jasno by mělo být v sobotu kolem 18:00.

"Formalita to není, ale máme silné jméno a myslím, že by to mohlo dopadnout," řekl ČTK den před hlasováním šéf České biatlonové unie Jiří Hamza. Mistrovství světa se v Novém Městě na Moravě poprvé konalo v roce 2013.

Kongres Mezinárodní biatlonové unie (IBU) se měl původně konat v září v Praze, ale kvůli koronavirové pandemii byl přeložen na polovinu listopadu. Nakonec bylo rozhodnuto, že se poprvé v historii uskuteční on-line.

Schvalovat se bude i dějiště mistrovství světa pro rok 2025. O pořádání se ucházejí dva kandidáti – švýcarské Lenzerheide a běloruské středisko Raubiči u Minsku.