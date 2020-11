Juniorský zázrak? Český mladík v obležení olympijských vítězů, na stupně dojeli i Davidová a Moravec

Znamenitý výsledek. Sice jen v přípravě, ale jsou to stupně mezi dospělými! A ne ledajaké. Prostě závod, který si bude pamatovat. A vlastně nešlo jen o jednu podařenou bitvu, český junior Tomáš Mikyska má za sebou ve švédském Idre vůbec celý povedený víkend. Už v sobotním testovacím sprintu překvapil pátým místem a v nedělním zkráceném vytrvalostním závodě - posledním před startem SP v Kontiolahti - byl druhý. Na stupně dojeli i Ondřej Moravec a Markéta Davidová, oba třetí ve sprintu.

Ve Švédsku se čeští biatlonisté chystají na start nejisté sezony. Idre si vybrali místo norského Sjusjoenu, kde hrozila karanténa, vhod jim přišly přípravné závody se Švédy a zástupci dalších deseti zemí.

Teprve dvacetiletý Mikyska útočil dokonce na vítězství. Po druhé bezchybné položce vedl, po třetí nule byl o šest sekund za domácím Sebastianem Samuelssonem.

Početně konkurence opravdu špičkových borců nebyla velká, na stupních nakonec ale skončil v obležení olympijských vítězů - třetí byl nakonec Jesper Nelin. Řekl si tak český mladík o nominaci pro první závody SP?

„Jsem překvapený," dával Mikyska najevo radost pro biatlon.cz po pro něj zázračném druhém místě. „Hlavně jsem spokojený se střelbou, jedna chyba ve čtyřpoložkovém závodě je hodně dobrá bilance. Samozřejmě to mohlo být ještě lepší, kdyby padla i ta poslední rána. Ani nevím, v čem jsem udělal chybu, chtěl jsem rychle odjet. Zároveň jsem se cítil velmi dobře i běžecky. Myslím, že je to dobrý začátek sezóny," líčil dále pro svazový web.

Závěrečnou stojku střílel mladý Čech ve skvělém tempu, ale bohužel netrefil pátý terč. „Na to, jak jsem byl před tou střelbou nervózní, to dopadlo dobře. Bál jsem se, abych tam nenechal třeba čtyřku," popisoval Mikyska.

Na vítězného Samuelssona, který minul tři terče, nakonec ztratil půl minuty. Zhruba o minutu zpět byl Nelin.

Davidová v obou závodech dosáhla vůbec nejlepšího běžeckého času, v sobotním sprintu jí to s dvěma chybami stačilo na třetí pozici. Se sedmi minelami o den později skončila osmá.

„Podmínky na střelnici byly těžší než v sobotu. Padala mlha a foukalo. Ale musím říct, že mně foukalo víc jen na první stojce. To mi vítr dvě rány odnesl a tři jsem ubojovala. Jinak si myslím, že to byly moje chyby a vítr s nimi neměl moc co dělat," hodnotila Davidová druhý závod.

Událostí víkendu v Idre byl biatlonový debut olympijské vítězky v běhu na lyžích Stiny Nilssonové. V prvním závodě se třemi chybami dojela jedenáctá , ve druhém 27. s deseti minelami.

Český tým zůstává v Idre ještě příští týden a pak už se přesune do Kontiolahti. „Teď už nás čekají spíš delší, pomalejší tréninky," uvedla Davidová, která s několika dalšími reprezentanty zamíří ještě 20. listopadu na otočku domů.