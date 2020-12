BIATLON ONLINE: Jak si povede české kvarteto v ženské štafetě?

Premiérový závod štafet žen v ročníku 2020/2021 proběhne ve finském Kontiolahti a to včetně účasti českého družstva. To však, vzhledem k prozatimním výsledkům, určitě mezi favority patřit nebude, přesto se minimálně o první desítku jede porvat. Od 15:15 můžete na našem webu Sport.cz v tradičně obsáhlé online reportáži sledovat, jak si český tým ve Finsku povede. Přímý přenos závodu vysílá i ČT Sport.

Štafety bývají krásné především proto, že papírové předpoklady jsou v nich často postaveny na hlavu a výsledky individuálních závodů rozhodně nerozhodují o výsledcích společné sestavy.

Přesto - dosavadní rozdíl ve výkonech severských týmů z Norska a Švédska a zbytkem světa je tak markantní, že by bylo velkým překvapením, kdyby se na stupně vítězů nedostaly právě reprezentace těchto dvou zemí. Obě favorizované štafety by navíc měly do závodu nasadit to nejsilnější, co mají k dispozici.

O svůj dílčí úspěch bude chtít zabojovat i česká reprezentace ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Eva Puskarčíková. Vzhledem k dosavadním výkonům si však nemůžeme vkládat do úvodní štafety vysoké ambice a umístění někde kolem osmého místa by bylo solidním počinem.

Ve Finsku se štafeta žen běží od 15:15.