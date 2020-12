Češi se nevešli do elitní třicítky. Vyhrál Nor, senzačně to byl Dale



Českým biatlonistům se páteční sprint při Světovém poháru v Hochfilzenu nepovedl. Nejlepší z nich Michal Krčmář obsadil až 31. místo, když doplatil na dvě chyby při úvodní střelecké položce. Ondřej Moravec sice z deseti ran poslal mimo terč jedinou, ale velmi pomalu běžel a byl nakonec rád za zisk alespoň pár bodíků. Vítězství Nora na trati 10 km se čekalo, ale překvapením je fakt, že se jím poprvé v životě stal Johannes Dale. Michal Krčmář Petr Slavík/Český biatlon Připravujeme podrobnosti. Světový pohár biatlonistů v Hochfilzenu Sprint mužů na 10 km 1. Dale (Norsko) 23:32,5 (0) 2. Fillon-Maillet (Francie) +17,1 (0) 3. Claude (Francie) +29,9 (1) 4. J. Boe (Norsko) +41,2 (1) 5. Samuelsson (Švédsko) +44,3 (0) 6. Jacquelin (Francie) +45,7 (2) 7. Christiansen (Norsko) +51,1 (1) 8. Doll (Německo) +51,7 (1) ... 31. Krčmář (ČR) +1:41,1 (2) 38. Moravec (ČR) +1:53,9 (1) 41. Štvrtecký (ČR) +2:01,1 (3) 77. Krupčík (ČR) +2:55,5 (3) 79. Václavík (ČR) +2:57,6 (4) Sport.cz, Právo ■ kez