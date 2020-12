Závody bez diváků? Možná to pak bude divné spíš s nimi, tuší Davidová

Do pátečního sprintu Světového poháru půjdete jako jedenáctá žena celkového hodnocení a třetí v nové kategorii do 25 let. Je to pro vás příjemný pohled?

Už je to lepší než po prvním díle svěťáku. Celkové pořadí až tolik nesleduju, maximálně se podívám před masákem, jak na tom jsem.

K tradičně dobrému běhu se snažíte přidat i rychlejší střelbu. Cítíte posun?

To je jedna z mála věcí, co se mi absolutně nedaří. Snad to přijde samo a když se začnu víc trefovat, budu i rychlejší. Mezi závody není tolik čas na tom pracovat, maximálně lehce upravíme polohu, ale za dva dny o pět sekund nezrychlím. Spíš potřebuju získat sebevědomí.

Podle původního kalendáře jste se měli přesouvat do Francie, jste ráda za další závody v Hochfilzenu?

Nevadí mi to, máme tady fajn tratě i zázemí. Od začátku listopadu jsme v cizině, je to dlouhé, ale už jsem zvyklá. Určitě mi pomohlo, že jsem se před startem sezony dostala na pár dnů domů. V Hochfilzenu je to snazší i díky tomu, že jsou tu delší dny než ve Finsku, i když to jsme si pořádně uvědomili, až jak jsme tady viděli světlo.

Vysokoškolské přednášky se odehrávají online, máte tak teď jako studentka České zemědělské univerzity větší účast než v jiných letech?

Je pravda, že stíhám víc než normálně. Někdy je to fofr, ale teď už máme poslední týden.

U běžců vynechávají Seveřané závody, u skokanů i sjezdařů musely odjet celé výpravy, nebála jste se takového scénáře i u biatlonu?

Trochu jsem si myslela, že něco takového může nastat. Nevěřila jsem, že se tolik lidí dokáže udržet pohromadě bez nákazy, ale zatím se to daří. Naštěstí.

Markéta Davidová při střelbě vleže.

Už jste si v biatlonové bublině zvykla, nebo vám některá opatření nedávají smysl?

Už o tom tolik nepřemýšlím. Nejhorší je asi chodit každé čtyři dny na testy na covid. A roušku si pořád zapomínáme. Nemůžeme bez ní ani po hotelu, tak se stává, že otevřeme dveře bez roušky, ale samozřejmě si to hned zase uvědomíme.

Jak se vyrovnáváte s absencí diváků?

Jiné to samozřejmě je, ale také jsem si zvykla a už mi to divné nepřijde. Teď už nám možná bude připadat divné, až zase diváci někde budou. (úsměv)

Už se těšíte na pár klidnějších dnů doma?

Beru to tak, že covid chodí i o Vánocích, takže to bude úplně jiné než minulé roky, kdy chodíme k mamce, taťkovi, babičkám. Teď to bude omezené, navíc po Vánocích je zase tradiční biatlonová exhibice, jen letos místo Schalke v Ruhpoldingu.

Aspoň za svými oblíbenými koňmi o Vánocích vyrazíte?

Ano, to je jedna z mála věcí, která zůstane. Chodíme za nimi dopoledne, odpoledne pak do lesa, nachystáme jablíčka a další dobroty.