Lägreid zopakoval triumf, z české čtveřice dosáhl na body jen Krčmář

Pět Norů se vešlo mezi elitní sedmičku, čeští biatlonisté od začátku spíš ztráceli. Krčmář měl jen první položku čistou, všechny další zastávky na střelnici pro něj znamenaly už návštěvu trestného kola. Moravec si dokonce pokaždé přidal 150 metrů navíc. „Odstřílet všechny položky na jedničku, to není při stíhačce cesta k úspěchu," dobře věděl 36letý reprezentant.

S vítězným Lägreidem držel až do třetí střelby krok krajan Dale, jenž po stojce musel na tři trestná kola. Mezi dominující Nory ve špičce závodu se zamíchali jen Francouz Jacquelin a Švéd Ponsiluoma, kteří poslali do terče všech dvacet ran. Jacquelin nakonec v cílové rovince v souboji o druhé místo předstihl i lídra SP Johannese Thingnese Boe, ten měl ale v nohách o 450 metrů víc.

Nor Johannese Thingnese Boe musel na tři trestná kola, přesto obsadil třetí místo.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Češi se propadali pořadím, šance na umístění v první dvacítce mizela v nenávratnu. „Bohužel se naši kluci neměli o co opřít. Běh i střelba zůstaly na průměru, čímž zhasly vyhlídky na posun v pořadí. Norská nadvláda je doslova zničující pro všechny," uznal reprezentační trenér Ondřej Rybář.

Ondřej Moravec si oproti sprintu pohoršil o čtrnáct míst, do zítřejšího masáku se ale dostal.

Petr Slavík/Český biatlon

Jedinou českou radostí tak v sobotním odpoledni bylo potvrzení faktu, že Krčmář i Moravec se nakonec vešli mezi třicet účastníků nedělního závodu na 15 km s hromadným startem a oba čeká zítra přesně v poledne poslední start před Vánocemi. „Když jsem projel cílem, tak jsem se bál, že mi to stačit nebude. Tak jsem rád, že to vyšlo, protože každý masák se počítá, i když jsem se o to dneska moc nezasloužil," tvrdil Moravec.

Světový pohár biatlonistů v Hochfilzenu - stíhací závod mužů na 12,5 km 1. Lägreid (Norsko) 31:14:9 (1) 2. Jacquelin (Francie) +8,5 (0) 3. J. Boe (Norsko) + 8,9 (3) 4. Christiansen (Norsko) + 13, 0 (0) 5. Ponsiluoma (Švédsko) +15,7 (0) 6. Dale (Norsko) +38,6 (4) 7. T. Boe (Norsko) +41,0 (1) 8. Fillon Maillet (Francie) +1:08,3 (2) --------------------- 34. Krčmář (ČR) + 2:56,8 (3) 41. Moravec (ČR) + 3:27,1 (4) 52. Václavík (ČR) + 4:38,1 (5) 59. Žemlička (ČR) +6:28,1 (5)