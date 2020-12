Peiffer vyzrál na Nory, Moravec dojel masák úplně poslední

Závod vyhrazený pro elitní třicítku závodníků celkové pohárové klasifikace začínal za ideálních povětrnostních podmínek. Běžecké tempo bylo dost pomalé, první položku zvládlo čistě šestnáct biatlonistů. Česká dvojice mezi ně ale nepatřila. Krčmář musel na jedno trestné kolo a patřila mu 23. pozice, Moravec kroužil dokonce třikrát a střelnici opouštěl beznadějně poslední. Závod byl pro něj ztracen, i když všechny další rány poslal do terče.

V čele se usadili Norové. Vítězi sprintu i stíhačky Lägreidovi dělali společnost krajané, přičemž Tarjei Boe držel běžecky i při střelbě krok s mladším sourozencem Johannesem Thingnesem. Krčmář zvládl druhou ležku s nulou, což ho posunulo na osmnáctou příčku.

Po třetí položce zůstali ve střelbě bezchybní jen Lägreid, Peiffer a Eder, kteří společně s běžeckým výtečným Ponsiluomou utvořili vedoucí skupinku, za níž se hnali na lyžích super rychlí běžci v čele s norskými bratry. Krčmář si přidal znovu 150 metrů, což mu znemožnilo nějak zlepšit umístění. Chyba na poslední stojce vzala Lägreidovi šanci na zlatý hattrick i stupně vítězů, Rakušan Eder zase nestačil špičce masáku na lyžích.

Nakonec si to o prvenství rozdali ve finiši Němec se Švédem a byl to Peiffer, kdo měl v cílové rovince víc sil. Krčmář dokončil devatenáctý. „Ujelo mi to bohužel hned po úvodní ležce, ta jednička na začátek byla špatná. Pak jsem to všechno jen sjížděl, což stálo hodně sil a když se pak nabízela přece jen šance dotáhnout se někam na hranu první desítky, tak jsem poslal hned první ránu vstoje mimo terč. Prostě škoda, na víc už pak nějak nebylo," řekl Krčmář pro Českou televizi.

Světový pohár biatlonistů v Hochfilzenu - muži, 15 km s hromadným startem 1. Peiffer (Německo) 35:53,3 2. Ponsiluoma (Švédsko) +1,3 (1) 3. T. Boe (Norsko) +9,3 (1) 4. Doll (Německo) +11,7 (1) 5. Jacquelin (Francie) +22,4 (2) 6. Lägreid (Norsko) +25,0 (1) 7. J. Boe (Norsko) +25,9 (3) 8. Samuelsson (Švédsko) +29,3 (2) .... 19. Krčmář (ČR) +1:23,1 (2) 30. Moravec (ČR) +4:24,8 (3)