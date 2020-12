Co to má na pušce? Biatlonovou elitu kosí jako uragán, přitom je skoro amatér

Do sezony měl bombastický nástup, který od něj nejspíš čekal jen málokdo. Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid debutoval ve Světovém poháru teprve v březnu v Novém Městě na Moravě, ale bleskově se zařadil mezi absolutní elitu. Průběžně druhý muž celkového hodnocení SP ale kromě vynikajících výsledků upoutal i svým „sponzorským zázemím“.

Laegreid šokoval triumfem hned v úvodním závodě sezony v Kontiolahti, ale nešlo rozhodně o ojedinělý výstřelek. V dalších závodech přidal ještě další tři prvenství.

Pozornější fanoušci biatlonu si mohli všimnout poměrně zvláštního loga na pušce 23letého závodníka. Na závěrovém pouzdře jeho zbraně, kde bývá prostor pro propagaci sponzorů, má nápis „Onkl'U & Tant'A", což v překladu z norštiny znamená „strýc U a teta A".

Logo ve skutečnosti reprezentuje jména členů závodníkovy širší rodiny - strýčka Ulfa Laegreida a tetu Ane Heibergovou. Ve světě profesionálního sportu je to těžko uvěřitelná věc, ale sponzorem nové světové hvězdy jsou opravdu jeho blízcí příbuzní. Jejich jména má kromě zbraně vyobrazená i na svém autě.

Onkel Ulf og tante Ane tok ansvar da ingen ville sponse stjerneskuddet.https://t.co/6NvRVAEtfY — NRK Sport (@NRK_Sport) December 19, 2020

„Roky se marně snažím sehnat sponzora. Doslechl se o tom můj strýc a navrhl mi, že si sponzorské místo u mě koupí. Pak se přidala i teta," vysvětlil podporu rodinného klanu Laegreid pro norskou televizi NRK.

„To naše logo je také trochu legrace. Nepřispěli jsme nějakou horentní sumou, šlo spíš o symbolickou pomoc jeho kariéře," komentovala svůj dar teta Ane Heibergová.

Sturla Holm Laegreid slaví v cíli stíhacího závodu v Hochfilzenu.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Nicméně vzhledem k parádním výsledkům svého synovce rodinné logo nejspíš brzy nahradí klasický sponzor z řad komerčních firem, které se budou chtít spolu s novou biatlonovou kometou zviditelnit.

„To, co Sturla ukazuje v téhle sezoně, je docela extrém. Vždy jsme věděli, že je velmi systematický a šikovný. Před sezonou jsme si ale říkali, že by bylo fantastické, kdyby se dostával do elitní patnáctky," komentoval úspěchy Sturly strýc Ulf Laegreid.

Nor Sturla Holm Laegreid se raduje v Hochfilzenu z triumfu ve stíhacím závodě.

Matthias Schrader, ČTK/AP

Mladý norský reprezentant přiznal, že teta se strýčkem z reklamy na jeho vybavení nejspíš žádný ekonomický přínos mít nebudou.

„Nevím, jestli jim to něco přinese, ale je skvělé, že mám jejich reklamu na pušce. Byli důležitou součástí mé kariéry a výrazně přispěli tomu, kam jsem se nyní dostal. Baví mě, že jim alespoň něco můžu takhle vrátit zpět," uvedl závodník z města Baerum poblíž Osla.

Zároveň přiznal, že je jediným členem norského reprezentačního áčka bez skutečného osobního sponzora.