Všichni na nás divně koukali, přiznala Davidová. Tehdy byla doba ještě v pořádku

Dělají individuální sport, přesto čeští biatlonisté dokázali už několikrát zazářit jako kolektiv. „Když vidíte, jak se s vámi raduje celý tým a užívá si to naplno, je to krásný. V tomhle jsou týmové úspěchy nejlepší,“ vystihl pocity po zisku cenného kovu Michal Krčmář. Právě on v únoru v Anterselvě ve finiši završil úsilí české smíšené štafety, v níž před ním běželi Eva Puskarčíková, Markéta Davidová a Ondřej Moravec.