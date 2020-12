Tady Pastrňák, Bostonské novinky. Kanonýr vyzvídal u Davidové a Krčmář se omlouval

Těžko by se ti čtyři jinak někdy potkali. Ale David Pastrňák usedl v poledne tamního času ve svém bostonském domě ke stolu, z různých koutů České republiky se v šest večer připojili tři z kvarteta bronzových medailistů z biatlonového mistrovství světa v Anterselvě Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář a odpovídali na dotazy (nejen) novinářů.

Pastrňák přiznal, že se zbraní v ruce by tak přesným střelcem jako s hokejkou nebyl. A už vůbec ne na lyžích. „Já na nich totiž nikdy nestál,“ překvapil rodák z Havířova. „To je věc, kterou bych chtěl po kariéře udělat. Naučit se lyžovat nebo jezdit na snowboardu. Strašně rád na to koukám, ale dobrý biatlonista bych fakt nebyl,“ pokračoval pobaveně.

Zleva Eva Puškarčíková, Marketa Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář

Profimedia.cz

A tak, když dostal možnost, přes obrazovku počítače vyzvídal u českých reprezentantů, kdy je nejlepší na lyžích začít. Byť mu bylo jasné, že ve 24 letech už ideální čas dávno prošvihl. „Já jsem z Jizerských hor, tak jsem začala od malička, vlastně už ve školce,“ odpověděla jako první Markéta Davidová. „Tak to jste měla hned za barákem,“ přikyvoval hokejový útočník.

To v opačném směru byly zkušenosti mnohem větší, biatlonisté po sezoně tradičně pořádají vyhecované hokejové mače. A Krčmář při nich vyniká mezi tyčemi.

„Na bruslích jsem stál odmala a můj sen byl jít do brány. A v těch zápasech po sezoně byla šance si to vyzkoušet, každý rok chodím do branky, pořídil jsem si výzbroj. Ale stát proti střele Davida, to bych si asi rozmyslel,“ smál se Krčmář a parťák Moravec ho doplňoval: „Já na hokej taky chodil už jako malý, ale ani bych golfákem nevystřelil, neumím se k tomu pořádně postavit,“ přiznával.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Pasta (@davidpastrnak)

Když už byly novinářské otázky na Pastrňáka vyčerpány, moderátor mu opakovaně nabízel, že se může z tiskové konference odpojit. „Vy mě pořád vyhazujete,“ pobaveně reagoval Pastrňák, došel si pro pití a poslouchal vyprávění biatlonových es. Vzápětí se dokonce s dotazem vmísil mezi novináře.

„Tady Bostonské novinky Davida Pastrňáka. Já bych se chtěl zeptat, jaká je vaše nejoblíbenější destinace a proč,“ ozvalo se z Bostonu.

A tak mu Davidová vyprávěla, v čem ji sedí Anterselva, Moravec mluvil o Ruhpoldingu a Krčmář o tom, jak se mu skvělé závodí v Novém Městě na Moravě a nemusí Östersund, za což se Pastrňákovi, jehož přítelkyně Rebecca je ze Švédska, hned omluvil. „To je dobrý, ona stejně nerozumí česky,“ pohotově reagoval hokejový kanonýr.