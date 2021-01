Český biatlonový mix doplatil na čtrnáct dobíjení. Moravec ve finiši musel na trestné kolo

Mix jeli ti, kteří zůstali zdraví. Čeští biatlonisté ale ve smíšené štafetě Světového poháru v německém Oberhofu žádnou díru do světa neudělali, byť se ještě na posledním úseku mohli prát o solidní sedmé místo. Ondřej Moravec, pro nějž to byl vůbec první start v roce 2021, ale musel na trestné kolo a celkově reprezentační kvarteto doplatilo na celkem čtrnáct dobíjení. Zvítězili nečekaně Rusové, jejichž povánoční zlepšení je až zarážející. Od 14:40 se pojednou smíšené štafety dvojic. Podrobnou reportáž sledujte na Sport.cz.

Česko snilo o umístění v elitní osmičce. Jessica Jislová na prvním úseku střílela velmi dobře, musela dobíjet jen jednou vstoje. „Udělala jsem to snad obstojně a neměla čas přemýšlet nad blbostmi," líčila. V běhu ale přece jen zaostávala. Předávala tedy Markétě Davidové na desátém místě se ztrátou třiceti vteřin na vedoucí Francouzky.

Česká biatlonová jednička byla tradičně rychlá na lyžích, při ležce využila jeden rezervní náboj a vstoje dva, ale všechny dobíjené rány naštěstí poslala do terče. „Nejsem moc spokojená, střelba mi utekla a nechala jsem tam dost času. Pocitově to pro mě bylo lepší včera," líčila Davidová, která přesto posunula štafetu na šestou příčku a měla na svém úseku druhý nejlepší běžecký čas.

Do čela se mezitím dostalo Rusko, o osm vteřin před Německem a Francií, kterým na záda ještě dýchalo Norsko. Ve chvíli, kdy se na trať dostali muži, česká ztráta činila zhruba půl minuty. Na Jakuba Štvrteckého čekala na trati hodně těžká konkurence, při obou střeleckých položkách navíc dvakrát dobíjel a Česko tak kleslo až na desáté místo. „Bohužel na střelbě jsem byl dost pomalý, ale než se pustit do rizika, tak jsem rány spíš hlídal. Celkově to bylo takové bez šťávy, přece jen se projevilo, že to byl můj třetí start ve třech dnech," líčil 22letý reprezentant.

O stupně vítězů se na posledním úseku popraly čtyři zmíněné štafety, za nimi se s odstupem držely Bělorusko a Švýcarsko a o sedmé místo se ještě chtěl poprat český finišman Ondřej Moravec, který přijel do Oberhofu speciálně až na smíšenou štafetu z tréninkového kempu v Obertilliachu.

Jenže střelba vleže se 36letému reprezentantovi fatálně nepovedla a musel na trestné kolo. Tím naděje Česka na slušný výsledek zhasla, zvláště když Moravec třikrát dobíjel i na stojce.

Závěrečná zastávka na střelnici připravila domácí Německo o šanci na medaili, protože Peiffer nedokázal vyčistit terč a cílem projel dokonce až pátý. Nejlépe poslední stojku odstřílel Fillon-Maillet, jenže rozhodovalo se pak na trati, po níž doslova letěli Latypov a Lägreid a ve finiši byl nečekaně rychlejší Rus. Sborná přijela z povánočního tréninkového kempu v úplně jiné formě, než kterou se prezentovala při Světovém poháru ještě před třemi týdny.