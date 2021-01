BIATLON ONLINE: Moravec, Štvrtecký a junior Karlík běží v Oberhofu sprint

Reprezentace hlásí už před startem jednu dobrou zprávu. Od posledních PCR testů se neobjevily žádné zdravotní potíže. V Oberhofu zůstává pětice žen a ke dvojici mužů se připojil junior Mikuláš Karlík.

Z Oberhofu už odcestoval náhradní servisman Michal Šlesingr. Jan Kvaš se zase přesunul na IBU Cup do Arberu, dorazily naopak dvě posily. Do servisního týmu se vrací po prodělaném koronaviru David Tolar a s přípravou lyží pomůže i Zdeněk Vítek.

Milan Žemlička musel problémy zmítanou českou biatlonovou reprezentaci opustit.

Petr Slavík/Český biatlon

Trenér Ondřej Rybář následně okomentoval situaci, v níž se mužská reprezentace po zmíněných problémech nachází. „Junioři a juniorky, kteří jedou na IBU Cup, podstoupili v pondělí PCR testy. Prošli jimi Mikuláš Karlík, Jonáš Mareček i Luděk Abrahám. Do Oberhofu jsme povolali Mikuláše, který tu už v úterý absolvoval trénink," uvedl pro Český biatlon český kouč.

Ttrenér biatlonové reprezentace Ondřej Rybář.

Vlastimil Vacek, Právo

"Počítáme s Jonášem, ale ten byl loni ještě dorostenec a nemá vyjeté kvalifikační body pro Světový pohár. Už jsme nedostali výjimku jako v prvním trimestru. Musel tedy odjet na IBU Cup do německého Arberu. Ve čtvrtek by si měl ve zkráceném individuálu vyjet kvalifikační body, aby v pátek mohl startovat v Oberhofu ve štafetě. Je to hrozně na sílu, ale bohužel nám nic jiného nezbývá," pokračoval v popisu nepříjemné situace.

"Luděk je ještě dorostenec, ale kdyby si vyjel i on kvalifikační body, tak by byl potenciálním náhradníkem pro štafetu. Máme informaci od IBU, že v této sezóně žádný tým kvůli covidu neztratí kvótu, takže nám zůstane pět mužů a pět žen. To nás uklidnilo, ale samozřejmě chceme i kvůli fanouškům udělat maximum pro to, aby se nejel další závod bez české účasti. Uvidíme podle aktuální situace, protože Jonáš bude muset odzávodit, pak hned sednout do auta, přejet do Oberhofu a druhý den zase závodit," dodal.

Závod začne ve 14:30. Ve čtvrtek poběží sprint ženy, kterým se nákaza covidem-19 vyhnula a zůstaly v nejsilnějším složení. Následovat budou štafety a se složením té mužské mají Češi velké problémy. V neděli program v Oberhofu zakončí závody s hromadným startem.