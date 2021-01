Štafeta biatlonistů skončila osmnáctá, Štvrtecký dvěma debutantům roli neusnadnil

Ondřej Moravec rozjel štafetu obezřetně a nikam se nehnal. Při střelbě vleže potřeboval jeden náhradní náboj, vstoje ale odstřílel čistě a více méně tím udržel kontakt se špičkou. Ve 36 letech ale přece jen v závěru úseku už trochu zaostával na lyžích. Předával osmý, 35 vteřin za nejlepšími Němci, jimž na záda dýchali Italové, Francouzi a Norové.

Druhý člen štafety Jakub Štvrtecký zvládl první střeleckou položku čistě, ale při stojce se úplně rozklepal, neměl rytmus a úplně vyhořel, takže musel na tři trestná kola. Nastal tím český propad až na 22. místo. Norsko po ležce druhého úseku nabralo citelnou ztrátu, když Dale musel na trestné kolao A bratři Boeovi pak vytáhli štafetu alespoň ke stříbru.

Jakub Štvrtecký střelbu vestoje absolutně nezvládl.

Vlastimil Vacek, Právo

První z nováčku Mareček sice logicky zaostal běžecky, ale na střelbě si počínal vskutku mazácky. „Hlavně za čistou položku vstoje jsem hodně rád. Na lyžích mě to hodně bolelo. Trať s tím obřím kopcem jsem si pořádně ani nestihl projet, byl to vážně masakr," tvrdil závodník, který přijel do Oberhofu z IBU Cupu jen na otočku kvůli štafetě.

Německo ztratilo vyhlídky na stupně vítězů na posledním úseku, kde byl Horn nejslabším článkem. Přes mohutný norský finiš nepřišla Francie o vítězství, po bronzu sáhli Italové. Česku mohlo hrozit dojetí o kolo a tím stažení v závodu, ale 19letý finišman Karlík to odvážným výkonem nedopustil, i když na obou položkách musel dobíjet.

Dokonce ještě na závěr posledního úseku český mladík předstihl Kazachstán, což znamenalo konečnou 18. příčku z 24 zemí na startu. „Tým je ve složité situaci, máme aktuálně sedm kluků v karanténě, nebo se léčí s covidem," mínil pro ČT trenér Ondřej Rybář. „Postavili jsme tedy všechny, kteří nám zbyli, ale to co předvedl Kuba Štvrtecký při stojáku, to bylo opravdu velké selhání. Mladí kluci mi naopak udělali radost, vždyť do půlky ledna nemohli vůbec závodit, ale Jonáš i Mikuláš se s tím poprali na pochvalu," tvrdil Rybář.