BIATLON ONLINE: Davidová jede hromadný závod. Podaří se jí dostat do desítky?

Čtvrté a desáté místo, to jsou výsledky Markéty Davidové v závodech s hromadným startem v této sezoně. V italské Anterselvě se dnes jede třetí letošní "masák" a čtyřiadvacetiletá biatlonistka JE jediným českým "želízkem v ohni". Závod na 12,5 km můžete sledovat od 13:10 v tradičně obsáhlé online reportáži na našem webu Sport.cz. Přímým přenosem vysílá závod také program ČT Sport.

Ještě loni to bývala noční můra Markéty Davidové, hlavně kvůli pomalé střelbě. Hromadné závody se jí nedařily. Letos? Jaká to změna, z "masáku" je disciplína, ve které dokončila nejprve na čtvrtém místě, poté na pozici desáté. V obou závodech ale až do poslední střelby bojovala o stupně vítězů. Na poslední položce si je však odstřelila.

Po nepovedeném úvodním vytrvalostním měření sil v italské Anterselvě, ve kterém skončila nejlepší česká biatlonistka až na 41. pozici, si dnes bude snažit vylepšit dojem z vysoko položeného střediska. Závod začíná ve 13:10.