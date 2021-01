BIATLON ONLINE: Oslabení Češi jdou do boje. Překvapí mužská štafeta v Anterselvě?

Nabité sestavy biatlonových velmocí uvidíme v poslední štafetě před mistrovstvím světa. Závěrečný test před nejdůležitější štafetou roku absolvují Norové v nejsilnějším možném složení.

To ale nasazují také Němci, Francouzi nebo Švédové. Český tým bohužel, to nejlepší k dispozici nemá, přesto by měla být povinnost skončit lépe než v Oberhofu. Na jaké umístění to bude českým biatlonistům stačit, se dozvíme krátce po čttvrté hodině.