Jdi do prd... Hvězdný biatlonista se tvrdě opřel do zkorumpovaného funkcionáře

Potvrzení zpráv o skandálních praktikách bývalého prezidenta světové biatlonové unie Anderse Besseberga IBU ze strany nezávislé komise spustilo další vlnu ostrých reakcí a odsudků, a to i ze strany předních světových biatlonistů.

Asi nejostřeji se vyjádřil švédský olympijský vítěz Sebastian Samuelsson, který na sociálních sítích neváhal sáhnout k vulgárnějšímu výrazivu.

„Jdi do prde.e, pane Bessebergu," napsal v angličtině na Twitteru Samuelsson.

Fuck you Mr Besseberg — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) January 28, 2021

Nezávislá komise obvinila bývalého norského funkcionáře ze systematické korupce, zejména z krytí ruského dopingu, za které měl získávat protislužby v podobě služeb prostitutek či pozvání na rybářské a lovecké výlety.

„Nejvíc mě se.e, že zničil sport, který tak miluji. Ale to, co na něj vylezlo, mě nijak nepřekvapilo," řekl Samuelsson pro list Expressen. Podle něj se ale situace ve vedení biatlonu pod novým předsedou Ollem Dahlinem radikálně otočila k lepšímu.

„Teď mám v IBU velkou důvěru. To se o tři roky dříve nedalo říct. Vedení dělá v mnoha věcech skvělou práci. Cítím to tak, že IBU se proměnila z jedné z nejhorší organizace ve sportu k jedné z těch lepších," dodal švédský biatlonista.

