BIATLON ONLINE: Biatlonistky jedou štafetový závod. Davidová posouvá Češky do desítky!

České kvarteto do dnešního štafetového závodu nastupuje ve stejném složení jako v loňském roce v italské Anterselvě, kde si dojelo pro velmi dobré čtvrté místo, tedy Jislová, Puskarčíková, Davidová a Charvátová. Jenže v letošním roce nepředvádí jisté výsledky. Jedno šesté, jedno desáté a dvě jedenáctá místa - to je bilance, která českým fanouškům přílišný optimismus nedává. Dnes však může být vše jinak. Jak si povedou české biatlonistky můžete sledovat od 11:45 na našem webu Sport.cz nebo na obrazovkách ČT Sport.

V letošním ročníku světového poháru se stihly odjet čtyři štafetové závody, ve kterých se pokaždé z vítězství radoval jiný tým. V úvodním závodě se radovaly Švédky, v Hochfilzenu Norky, v Oberhofu po letech domácí Němky a naposledy v Anterselvě si pro vítězství překvapivě dojely Rusky.

K největším favoritkám, kterým se podařilo třikrát v sezoně dojet na stupních vítězů, patří Francouzky, Švédky a Němky. Norkám závod dvakrát odstřelila zkušená Tiril Eckhoffová, která musela několikrát na trestné kolo. Na letošním šampionátu však předvádí skvělé výkony.

Češky to v dnešním závodě budou mít těžké, ve štafetě je trápí hlavně střelba ve stoje, po ní musely celkem kroužit 7 trestných kol! Čerstvá mistryně světa z vytrvalostního závodu Markéta Davidová by ale mohla do českého týmu nalít potřebnou dávku sebevědomí a dotáhnout kvarteto k dobrému výsledku.