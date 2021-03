Testů na covid-19 bude v Novém Městě při biatlonu asi 1500

Organizátoři Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě nechají během dvoutýdenních soutěží provést okolo 1500 PCR testů na covid-19 u organizátorů, hoteliérů či místních rozhodčích. Dosud testy odhalily dva pozitivní případy. Testování závodníků či mezinárodních činovníků zajišťuje privátní laboratoř z Německa. ČTK to řekl generální sekretář organizačního výboru Jan Skřička.

Testování organizátorů a hoteliérů zajišťuje Nemocnice Nové Město na Moravě. Podle Skřičky je cena jednoho testu 1500 korun. "Myslím si, že my jako pořadatelé provedeme asi 1500 testů, protože některé lidi musíme protestovat až pětkrát za ty dva týdny," řekl Skřička.

Spolupráce s nemocnicí je podle něho mimořádně dobrá. Primář Dušan Mach zároveň působí jako koordinátor dohlížející na protiepidemická opatření.

Testy zatím odhalily dva pozitivní místní rozhodčí hned při vstupním testování. "Při tom rozsahu testování nás ten malý počet překvapil, vzhledem k situaci, která v České republice panuje," řekl Skřička. Rozhodčí podle něho ani nedostali akreditaci, protože byli testovaní před vstupem do areálu. "Důležité je, že ti lidé vůbec nepřišli do kontaktu s pořadateli. Byla to skupina rozhodčích, které jsme testovali na vstupu, ani se nepodíleli na přípravách," řekl Skřička.

Všech testů v rámci akce bylo zatím provedeno asi 1100, včetně 600 prováděných soukromou laboratoří. Jiní pozitivní nejsou.

Novoměstská nemocnice denně provede několik desítek PCR testů a přes 100 antigenních. Na testování v rámci šampionátu podle mluvčí nemocnice Tamary Peckové kapacity dostačují.

První ze dvou dílů Světového poháru v Novém Městě na Moravě dnes začal štafetou žen. Jako většina profesionálních sportovních akcí na českém území se i SP na Vysočině v současné špatné epidemické situaci koná díky výjimce. Závodí se za přísných hygienických opatření a bez fanoušků.