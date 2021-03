Po propadáku Davidová vzpomínala na oslavy: Jen dort a tiramisu, medaile zůstala na stole

Přebírala jste osamocena na osmnáctém místě, jak těžké bylo, jet tak daleko za elitou?

Samozřejmě je vždycky lepší, když kolem sebe někoho máte, ale snažím se přistupovat ke štafetám, jako by byly můj vlastní závod. Ani nechci slyšet, kolikáté jsme. Ale ani se svým výkonem spokojená nejsem, když jsem netrefila tři terče.

Stihla jste během krátkého volna po šampionátu nabrat novou energii?

Pár dnů volna určitě přišlo vhod, ale už je ta sezona dlouhá a týden tomu tak zásadně nepomůže. Je fakt třeba mít volný duben, aby se člověk dal do kupy.

Jaké pro vás byly první dny v roli čerstvé světové šampionky?

Myslím, že úplně normální, jako bych tam žádnou medaili nevyhrála. Akorát jsem dostala dort a tiramisu, tak jsem se nacpávala.

Nebylo vám líto, že si i s ohledem na opatření nemůžete svůj úspěch více užít?

Je pravda, že trochu mrzí, že jsem o nějaké oslavy přišla, protože program na mistrovství světa je strašně nabitý a pak jsou hned další závody…

Medaili jste si vystavila, nebo jste ji ukázala aspoň svým nejbližším?

Myslím, že mi ještě leží na stole, nestihla jsem ji uklidit. Ani jsem ji nikomu moc neukazovala, jak nebyla příležitost se s někým vidět.

Vloni se v Novém Městě jelo poprvé bez diváků, napadlo vás, že se to může opakovat?

Vůbec. Všichni si říkáme, že za dva měsíce to bude dobré, ale to si říkáme od jara a spíš se situace zhoršuje. Nás sportovců se tolik nedotkla, je mi líto lidí, které to ovlivnilo rapidně.