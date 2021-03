Přestaňte, nebo budeme za joudy, psal Krčmář do Rakouska. Z čeho byl naměkko?

Po prvním úseku to ještě s českou biatlonovou štafetou vypadalo hodně nadějně, když ji Michal Krčmář dovezl do cíle na třetí místě. Po nevydařené střelecké položce Ondřeje Moravce se české kvarteto propadlo na desáté místo, ale Krčmářovo vystoupení v Novém Městě na Moravě může být příslibem před víkendovými individuálními závody.

Úvodní úsek asi o moc lépe zajet nešlo.

Ještě to šlo přivést na prvním místě s náskokem. (úsměv) Trochu ve mně hlodá červík, že jsem Ondrovi nepředal víc v kontaktu, ale celkově jsem spokojený. Sil jsem měl dost, na střelnici se mi to taky docela povedlo, takže dobrý.

Držel jste se s Norem Lägreidem či Němce Lesserem, i to je povzbuzení?

Já už na Pokljuce cítil, že nejsem úplně velký kus za nimi. Ve čtvrtek jsem se tady cítil docela unavený, tak jsem si trochu odpočinul a teď to bylo lepší.

Když jste předával Ondřeji Moravcovi, problesklo vám hlavou, že jede svoji poslední štafetu?

Musím se tomu trochu vyhýbat, protože nostalgie padá i na mě. S Ondrou jsem strávil spoustu let života, snažím se na to nemyslet, protože pak jsem naměkko a zbytečně mi to bere síly. Teď se mi podařilo vytěsnit z hlavy, že bude končit, ale lhal bych, kdybych říkal, že jsem to neměl v hlavě před závody.

Na tři závody ve třech dnech máte v závěru sezony dost sil?

Tu prostřední část jsem vynechal, takže co se týče psychických sil, cítím se o dost lépe než roky předtím, protože koncentrace na každý den je strašně těžká. A po té fyzické stránce? Budu se snažit tělo poslouchat a bude to dobré.

Vzpomenete si, kdy naposledy jste štafetu rozjížděl?

Ve čtvrtek večer, než jsem šel spát, jsem dával příspěvek na Instagram, a chtěl jsem tam napsat, kdy to bylo naposledy. Ale nechtělo se mi to hledat, tak jsem napsal, že to bylo před hodně dlouhou dobou. (úsměv) Nevzpomněl jsem si.

Který úsek máte nejradši?

Mám rád finiše. Ale ve štafetě je to jedno, tam musíte každý úsek zajet skvěle, aby to vyšlo na dobrý výsledek. Prvního úseku se nezříkám, kde trenér cítí, že je třeba, snažím se odvést maximum práce. Ale samozřejmě kdybychom měli čtyři stejné závodníky, tak bych si chtěl říct o finiš, tam to mám nejradši.

Hned po svém úseku jste odevzdával lyže servisu, proč?

Mají to tak i kluci na Fischerech Ondra Moravec s Adamem Václavíkem. Na testu nám vyšel jeden pár hodně ustřelený dopředu, tak jsem okamžitě dával lyže servisnímu týmu, aby je přemazali a mohl na nich jet Milan Žemlička.

Je to běžné?

Úplně ne. Občas se to stane, ale dneska k tomu situace vybízela, mezi lyžemi byl velký rozdíl, tak jsme chtěli, aby každý úsek měl to nejlepší, co jde.

Na světovém šampionátu juniorů v rakouském Obertilliachu se vede nastupující české generaci, ve stíhačce byli tři v top ten. Těší vás, že by mělo být kde brát i po odchodu Moravce?

Sleduju je, s klukama se hecujeme. Po stíhačce jsem jim psal, ať už přestanou, protože pak tu budeme vypadat za joudy, když se nám to nepovede. (úsměv) Kluci naopak psali, že nás tím chtějí motivovat. Zvlášť s Mikulášem Karlíkem si občas vyměním nějaké zprávy, ale píšu si se všema klukama, gratuluju jim a je to super. Samozřejmě to neznamená, že přijdou sem a budou tu řádit stejně. Ale potenciál mají a pokud se jim povede ten přestup, můžou být platní ve Světovém poháru, což je pro naši mužskou kategorii strašně důležité, zvlášť když Ondra končí.