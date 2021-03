Charvátové hrál v hlavě chytlavý hit a bála se: To bude cesta do pekel. Zbytečně

Po sobotním sprintu přitom tvrdila, že u ní obecně platí, že čím méně střelby, tím lépe. Ve stíhačce však po úvodních dvou trestných okruzích zvládla dvě položky bezchybně a sunula se pořadím nahoru až k elitní desítce. „To jsem překvapila sebe a doufám, že i lidi kolem trati, klidně si mohli říct, kde se tady beru,“ usmívala se.

Jenže poslední střelba byla pohromou pro řadu biatlonistek, včetně elitní české dvojice. Obě zaznamenaly tři chyby. „To jsem si říkala, že se propadám do pekel výsledkové listiny. Bála jsem se, že budu někde kolem třicítky,“ přiznávala.

S ohledem na chyby ostatních ale žádný výrazný propad nezaznamenala a v cíli byla patnáctá. Výše byla mezi elitou naposledy při svém loňském senzačním bronzu ze sprintu na mistrovství světa v Anterselvě. Přesto věděla, že mohla skončit ještě výše.

„Před závodem jsme si pouštěli jednu super písničku Ready or not,“ odkazovala na někdejší hit skupiny The Fugees, v překladu Připraven, nebo ne. „Takže zjevně jsem před první stojkou byla ready a před druhou to padlo na to not,“ vyprávěla už s úsměvem.

„Pořád je to ale pěkný výsledek,“ přiznala vítězka českého minisouboje. „Je pravda, že když jsem nás viděla s Markétou vedle sebe, říkala jsem si, že budeme mít pěknou fotku,“ vtipkovala.

Davidová zatím přemýšlela, co stálo za výpadkem při poslední střelbě. „Vítr tam dělal paseku, ale úplně bych to na něj nesváděla. Je to asi kombinace faktorů, že jsem to nezvládla v hlavě, a ještě k tomu pomohl vítr,“ soudila Davidová, která do posledních metrů bojovala o posun aspoň o místo s Ukrajinkou Blaškovou.

„Běžecky jsem ze sebe špatný pocit neměla, ale jsem z toho taková zmatená, nevím, jak se k tomu vždycky vyjádřit,“ hlásila Davidová, která už po sprintu přiznávala, že se v poslední době nedaří vybrat ideální lyže.